Niedersachsen: 42-Jähriger von Ehefrau bei Videodreh überfahren

Eine Frau soll ihren Mann in Bleckede im Landkreis Lüneburg bei einem Videodreh mit dem Auto überfahren haben. Der 42-Jährige starb am Sonntagmittag noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler setzte sich der Mann auf die Motorhaube des fahrenden Wagens und mutmaßlich filmten die beiden die Aktion mit mehreren Handykameras, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich rutschte er demnach nach vorne vom Auto, und der von der Frau gesteuerte Wagen überrollte den Mann. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Auch ein Hubschrauber mit einem Notarzt war im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei im weiteren Bereich des Elbdeiches im Ortsteil Alt Garge auf einem befestigten Weg, der noch zum öffentlichen Verkehrsraum gehört. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche kam für den 42-Jährigen jede Hilfe zu spät. Seine Frau besaß den ersten Ermittlungen zufolge keinen Führerschein. Sie wurde von einem Seelsorger betreut.

Kreis Diepholz: Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Varrel im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und gestorben. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach könnte ein medizinischer Notfall am Steuer die Ursache für den Unfall gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 68-Jährige sei in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen. Dort fuhr er gegen einen Baum. Er wurde so schwer verletzt, dass er am Samstag noch an der Unfallstelle starb.

Verkehrschaos durch Autokorso im Kreis Oldenburg: Polizei beschlagnahmt Waffe

Ein Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hat auf einer Bundesstraße bei Dötlingen im Landkreis Oldenburg für ein Verkehrschaos gesorgt. 18 Fahrzeuge blockierten den Verkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus einem der Autos wurde außerdem geschossen. Die Beamten konnten alle beteiligten Wagen anhalten und kontrollieren. Eine Schreckschusswaffe mit Munition wurde beschlagnahmt und es wurden mehrere Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Kreis Osnabrück: 82-Jähriger von Traktor angefahren und lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einem Traktor in Hagen am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück ist ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Rad in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der 82-Jährige wurde am Samstag mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Junge im Friesland von Auto angefahren – Fahrer flüchtet

Ein Kind ist bei einem Unfall in Sande im Landkreis Friesland von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der zehn Jahre alte Junge sei mit dem Fahrrad auf einer Straße gefahren, als er von einem von hinten kommendem Auto erfasst worden sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Kind wurde demnach über den Wagen auf die Straße geschleudert. Der Autofahrer oder die Autofahrerin sei vom Unfallort geflüchtet. Der Junge wurde am Samstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.