Azubi-Recruiting-Messe findet im Medienhaus Braunschweig statt

Braunschweig Schülerinnen und Schüler können über 30 Unternehmen treffen und sich über Ausbildungsplätze in der Region Braunschweig-Wolfsburg informieren.

Im Medienhaus in Braunschweig findet am 6. Oktober 2023 der zweite Azubi-Speed-Dating-Day statt.

Das letzte Schuljahr ist für viele Schülerinnen und Schüler richtig stressig: Die finalen Abschlussprüfungen stehen an und parallel geht es für viele auch noch darum, herauszufinden, was sie eigentlich später machen möchten. Ein Studium beginnen, erstmal ins Ausland, ein freiwilliges-soziales Jahr oder doch eine Ausbildung starten? Eine Frage, die man sich lieber früher als später stellen sollte. Denn weit vor dem eigentlichen Ausbildungsbeginn fangen Unternehmen an, nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für ihre Ausbildungsplätze zu suchen.

Azubi-Speed-Dating-Day findet zum zweiten Mal statt

Am Freitag, den 6. Oktober 2023 findet von 14 bis 18 Uhr im Forum Medienhaus in Braunschweig, Hintern Brüdern 23, daher der zweite Azubi-Speed-Dating-Day statt. Für alle Schülerinnen und Schüler, die kurz vor Ende der Schulzeit stehen und die noch nicht genau wissen, wohin es nach dem Abschluss gehen soll, bietet sich bei dieser Veranstaltung eine gute Gelegenheit zur Orientierung. Auszubildende aus den verschiedenen Unternehmen geben einen Einblick in ihren Alltag und stehen für Fragen bereit.

Insgesamt stellen sich im Medienhaus über 30 Unternehmen vor. Mit dabei sind unter anderem New Yorker, Westermann, Polizei Niedersachsen, Bundeswehr, Siemens, Volkswagen Financial Services, BS Energy, Klinikum Braunschweig, Perschmann und die Öffentliche Versicherung. Auch unser Medienhaus wird dabei sein und sich den Fragen rund um die unterschiedlichen Ausbildungsberufe stellen.

Auch ein Gewinnspiel wird es geben

Verpackt in einer entspannten Atmosphäre mit kühlen Getränken und einem Foodtruck können angehende Azubis etwas über die verschiedenen Unternehmen lernen. Auch für gute Stimmung ist gesorgt: DJ Felix Hahnsch wird den Tag musikalisch begleiten und es wird mehrere Gewinnspiele geben. Die Hauptgewinne sind ein E-Scooter, zweimal ein iPhone 14 und eine Nintendo Switch.

Alle Interessierten können sich ab sofort kostenlos hier anmelden.