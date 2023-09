Marode B6-Brücke Salzgitter-Bad: Arbeiten an B6 gehen weiter – Ütschenweg gesperrt

Endlich soll die längst marode Brücke der Bundesstraße (B) 6 in Höhe Salzgitter-Bad abgerissen werden. Dazu muss allerdings eine Umleitung her für die zahlreichen Autos, die die Strecke täglich passieren. Ab Montag, 18. September, wird der Ütschenweg in Salzgitter-Badvollständig gesperrt, um die Umgehung vorzubereiten.

Für Anlieger ist die Zufahrt des Pferdehofes nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau aus Goslar von der Kreisstraße 33 aus weiterhin erreichbar. Der Individualverkehr könne den gesperrten Bereich über anliegende Straßen umfahren. Eine Umleitungist nicht ausgewiesen. Für Passanten und den Radverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert.

Der Ütschenweg in Salzgitter-Bad wird ab Montag für Bauarbeiten gesperrt. Foto: Jürgen Runo / FMN

B6-Umleitung braucht Vorbereitung

Bereits seit Jahren ist klar, dass die inzwischen mehr als 80 Jahre alte B6-Brücke erneuert werden muss. Seit Dezember steht der Plan zum Neubau fest, seit Februar laufen erste Vorarbeiten. Der Verkehr soll während der Arbeiten an der B6 über den Ütschenweg und die Alte Salzstraße umgeleitet werden, informiert Anna Heinichen von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar (NLSTBV).

Damit der Verkehr uneingeschränkt fließen könne, verbreitere die Behörde den Ütschenweg. Die bislang bestehende Fahrbahn der Straße sei nicht breit genug, um den gesamten Verkehr der B6 aufzunehmen. Im Rahmen ihrer Baumaßnahmen sperre die Landesbehörde die Straße ab Montag vollständig.

Neue Brücke am Ütschenweg

Eine Brücke leitet den Ütschenweg über die Bahnlinie in Salzgitter-Bad. Um auch hier einen fließenden Verkehr zu gewährleisten, werde eine Behelfsbrücke auf der Ostseite neben der bestehenden Straßenbrücke eingerichtet.

Derzeit laufen die Arbeiten zur Verbreiterung des Straßendammes, also dem Untergrund, auf dem die Straße liegt. Anschließend müsse sich der neue Straßenbau erst setzen. „Das ist ein Prozess, der zeitlich nicht genau vorhersehbar und planbar ist“, erklärt Heinichen.

Anschließend könnten die Dienstleister der Landesbehörde erst mit dem Straßenbau beginnen, der sich nur unter Vollsperrung realisieren lasse. Und erst wenn dieser wiederum abgeschlossen sei, könne die Brücke errichtet werden. „Für das Einhängen der Brücke wird der Ütschenweg allein aus Gründen der Sicherheit nicht befahrbar sein.“

Die B6-Brücke in Salzgitter-Bad seit Jahren marode und wird durch Pfeiler gestützt. Befahrbar ist sie nur eingeschränkt. (Archivfoto) Foto: Jürgen Stricker

Kreisel auf B6 soll Umleitung möglich machen

Die Arbeiten sollen fließend hintereinander erfolgen und teilweise ineinander übergehen, teilt Heinichen weiter mit. Einige Faktoren, die sich auf die Bauzeit auswirken könnten, seien zudem nicht beeinflussbar oder planbar. Hierzu zählt laut Heinichen beispielsweise die teilweise extreme Witterung. Genaue Zeitangaben für einzelne Arbeitsschritte seien daher nicht gut möglich. Dennoch erklärt sie: „Läuft alles nach Plan, wird der Verkehr der Bundesstraße 6 im Verlauf des zweiten Quartals 2024 auf den Ütschenweg umgeleitet.“

Damit die Umleitung von der B6 und die Zurückleitung auf sie dann reibungslos verlaufen könne, entstehe bei den gegenüberliegenden Anschlussstellen Salzgitter-Bad und Gitter zudem ein temporärer Kreisel auf der B6. Der Verkehr in Richtung Hildesheim werde hier abgeleitet. Fahrer, die in Richtung Harz unterwegs sind, kommen laut Landesbehörde hier auf die B6 zurück. Auch die Verbindung zwischen Gitter und Salzgitter-Bad werde während des Abrisses und Neubaus der Brücke über den B6-Kreisel umgeleitet.

B6-Brückenabriss trotzdem erst 2025

Für den Bau des Kreisels rechnet die Landesbehörde mit zusätzlichen, kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Voraussichtlich zwei Wochen lang könnten dann weder B6 noch Umleitung genutzt werden. Einen genauen Baustart des Kreisels gab die Landesbehörde bislang nicht bekannt. Fertig sein soll der Kreisel allerdings ebenfalls bis Frühjahr 2024.

Sobald die Umleitung und der Kreisel fertiggestellt seien, solle die B6-Brücke gesperrt werden. Anschließend folgten Vorarbeiten für den Abriss der Brücke, der für das Jahr 2025 angesetzt sei. Der Neubau, der aus je einer Brücke pro Fahrtrichtung bestehe, solle in den folgenden beiden Jahren entstehen.

Insgesamt werden sich die Kosten der Baumaßnahmen auf eine zweistellige Millionensumme belaufen. Die Landesbehörde rechne derzeit mit einer Gesamthöhe von rund 19 Millionen Euro. Enthalten seien in dieser Summe auch die Kosten für die Umleitungsstrecke, die allein schon mehrere Millionen Euro kosten solle. Finanziert werden die Arbeiten vom Bund.