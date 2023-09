Tödlicher Unfall bei Vorsfelde: Radfahrer erliegt Verletzungen

Per Rettungswagen wurde der lebensgefährlich verletzte Radfahrer ins Klinikum gefahren. Er starb jedoch wenig später an seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Wolfsburg An der Kreuzung in Höhe der Vorsfelder Feuerwehr sind am Freitagmorgen ein Fahrradfahrer und ein Auto kollidiert. Der Mann starb wenig später.