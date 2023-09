Talk im Medienhaus zur Kita-Krise: Seien Sie dabei!

Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung ist Dauerthema unter Eltern: Unsere Zeitung widmet dem Thema jetzt eine Podiumsdiskussion, bei der sich unter anderen die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) den Fragen unserer Zeitung, aber auch des Publikums stellen wird. Es soll darum gehen, wie dramatisch die Personallage sowie die Personalakquise sich aktuell darstellen, welche Folgen sich für Eltern und Kita-Mitarbeitende ergeben und welche Lösungsansätze es gibt.

Wer mit Eltern spricht, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell auf das Thema zu sprechen: Die Krise in den Kitas. Eingeschränkte Betreuungszeiten, auch kurzfristige Ausfälle von Betreuungsangeboten kennt fast jeder, der ein Kita-Kind hat. Viele Familien stellen die Schwierigkeiten in der Betreuung vor enorme Herausforderungen. Nicht jeder und jede hat einen Arbeitsplatz, der kurzfristig ins Home-Office verlegt werden kann. Nicht jede Familie kann oder will sich einen Babysitter leisten. Und längst nicht alle Betroffenen haben Großeltern, die kurzfristig die Betreuung der Kinder übernehmen können.

Natürlich leiden auch die Teams in den Kitas unter den enormen Belastungen – von den Kindern selbst ganz zu schweigen. Zur fehlenden Verlässlichkeit ihres Lebensalltags kommt mitunter eine angespannte Stimmung in der Familie, gestresste Eltern, Streit. Alles Probleme, die mit dem Fachkräftemangel zusammenhängen. Der Personalmangel in vielen Kitas hat Engpässe zur Folge, die im Zweifelsfall nur mit Einschränkungen der Betreuungszeiten oder sogar Gruppenschließungen überbrückt werden können; wobei viele kommunale Träger auf Anfrage unserer Zeitung beteuern, dass das die Ultima Ratio für sie ist.

Stadt Königslutter: Betreuungszeiten zu kürzen, ist der letzte Weg

So sagt Marella Burmester von der Stadt Königslutter: „Definitiv helfen würde derzeit ein gegenseitiges Verständnis für die aktuelle Situation: Wir verkürzen keine Betreuungszeiten, weil es der einfachste Weg ist. Bis dahin haben wir schon viele Gespräche und Telefonate geführt und versucht, das Bestmögliche für die Kinder und Familien zu realisieren. Kommt es zu Einschränkungen, dann haben wir bereits unsere Möglichkeiten ausgeschöpft.“

Welche Wege können aus der Kita-Krise führen? Zu dieser Frage veranstaltet unsere Zeitung eine Podiumsdiskussion in unserem Braunschweiger Medienhaus. Mit dabei ist die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Sie stellt sich zusammen mit der Braunschweiger Sozialdezernentin Dr. Christine Rentzsch, dem Fachbereichsleiter für die Kitas des DRK in Wolfsburg, Ulrich Hofmann, sowie Vanessa Ridderbusch, Vorsitzende des Kita-Stadtelternrates aus Braunschweig den Fragen unserer Moderatoren sowie des Publikums.

Talk im Medienhaus zur Kita-Krise: Hier gibt es Tickets

Die Veranstaltung „Talk im Medienhaus: Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung“ findet am Mittwoch, 4. Oktober, ab 17.30 Uhr im Forum Medienhaus, Hintern Brüdern 23, in Braunschweig statt. Die Eintrittskarten (5 Euro für Abonnenten und 10 Euro für Nicht-Abonnenten) können in den Service-Centern unserer Zeitung, telefonisch unter (0531) 16606 und unter www.konzertkasse.de/bz erworben werden.