Schwerer Unfall mit zwei Lastwagen auf A2 bei Braunschweig

Ein Auffahrunfall auf der A2 bei Braunschweig hat am Donnerstag für einen langen Stau in Fahrtrichtung Berlin geführt. Die Ladungen der beiden Lastwagen verteilten sich auf der Fahrbahn, eine Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus.

Auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin ist es in Höhe des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei gegenüber unserer Zeitung berichtet, seien zwei Lkw an dem Unfall beteiligt gewesen. Erst in der vorherigen Woche war ein Lkw-Fahrer ganz in der Nähe bei einem Unfall verstorben.

Nach mehreren Vollsperrungen am Vormittag bleiben der linke und der mittlere Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Berlin vorerst gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Standstreifen mitzubenutzen. Laut Verkehrsmanagementzentrale wird die Autobahn erst am Freitagvormittag wieder komplett freigegeben.

Unfall auf A2 in Höhe des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg: Milch auf Fahrbahn verteilt

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 8.30 Uhr, als ein 31 Jahre alter LKW-Fahrer vor einem Stauende auf dem rechten Fahrstreifen anhalten musste. Eine hinter ihm fahrende 23-Jährige, ebenfalls Lastwagen-Fahrerin, konnte demnach nicht mehr rechtzeitig anhalten und versuchte nach links auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß zwischen Zugmaschine und Auflieger, und anschließend mit der Mittelleitplanke.

Die Lage vor Ort sei zunächst sehr unübersichtlich gewesen, erklärt die Braunschweiger Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Braunschweig

Durch die Kollision verteilte sich die Ladung des Lastwagens der 23-Jährigen – mehrere Paletten Milch – auf der A2. Auch aus dem zweiten Lkw rieselte Kunststoffgranulat, wie die Braunschweiger Feuerwehr mitteilt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro, so die Polizei.

Die 23-Jährige wurde, nachdem die Feuerwehr sie aus ihrem Fahrzeug befreit hatte, in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 31-Jährige wurde nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt.