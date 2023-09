Unwetterwarnung – und jetzt? Überraschende Niedersachsen-Prognose

Früher hieß es, wenn es um Wetterprognosen ging, immer, dass der April mache, was er will. Eine Weisheit, die sich längst auf andere Monate ausgeweitet hat. Das Wetter in Niedersachsen macht da absolut keine Ausnahme: Mal brennt die Sonne den Menschen auf den Pelz, mal gibt es Unwetterwarnungen für die Region Braunschweig-Wolfsburg.

Noch zu Beginn der Woche ächzten und stöhnten die Menschen enorm unter der Hitze, die das Niedersachsen-Wetter uns da bescherte. Am Dienstagabend dann der Wetter-Wechsel, begleitet vom großen Knall. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Nicht nur in Braunschweig gab es am Dienstagabend Gewitter, die ein kühleres Wetter einleiteten.

Die große Frage, die sich nun stellt: Was kommt nach dem Regen und Gewittern in Braunschweig, das natürlich nicht einnmal im Ansatz so schlimm war wie das Braunschweiger Unwetter aus dem Juni 2023!? Ist der Sommer Geschichte?

Auf Hitzwelle folgt Abkühlung beim Niedersachsen-Wetter: Startschuss für nass-kalten Herbst?

Die bisherige Hitzewelle, vom einen oder anderen gerne auch mal als Hitze-Hammer benannt, weil das Niedersachsen-Wetter eben mit extremen Temperaturen an der 30-Grad-Marke glänzte, ist für den September ungewöhnlich. Bislang jedenfalls war die Regel beim Wetter in Niedersachsen doch die: Je mehr das Jahr fortschreitet, desto sicherer konnte man auch sein, dass man das Flip-Flops gegen festes Schuhwerk tauschen muss. Und im Idealfall den Regenschirm griffbereit halten sollte.

So wie eben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Eine Entwicklung, die der Deutsche Wetterdienst beim Niedersachsen-Wetter so vorausgesagt hatte: „Tiefer Luftdruck verdrängt Spätsommerhoch und sorgt für teils kräftige Schauer und Gewitter“, fasste der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Entwicklung in seiner Prognose zusammen. Eine Unwetterwarnung inklusive. Die Vorhersage erfüllte sich: Der spätsommerliche Einfluss von Hoch „Patricia“ hat sich tatsächlich verabschiedet.

Tiefdruckkomplex „Hanjo“ schnell abgelöst: DWD hält goldenen Herbst bei Niedersachsen-Wetter möglich

Stattdessen bescherte ein Tiefdruckkomplex namens „Hanjo“ dem Wetter in Niedersachsen Unwetterwarnungen und jede Menge Regen. Doch erinnern wir uns an den Einstieg in diesen Text: Längst macht nicht nur der April, was er will. Sondern eben auch der September zum Beispiel. Denn wer angesichts kleiner Unwetter nun glaubt, der Herbst sei eindültig da und das Ende des Sommers eingeläutet, der wird beim Blick auf das Niedersachsen-Wetter für die kommenden Tage eine echte Überrsachung erleben.

Nicht nur Diplom-Meteorologe Dominik Jung sprach unlängst, was das Wetter in Braunschweig und Umgebung angeht, davon, dass es nach dem leichten Rückgang der Temperaturen keinen vollständigen Absturz geben und der nass-kalte Herbst beginnt. Im Gegenteil: Jung hält sogar einen „goldenen Oktober“ für möglich. Auch der DWD stößt ins gleiche Horn und hält den Traum von einem „goldenen Herbst“ für realistisch. Vorbote von selbigem Szenario: jene Überraschung beim Blick auf das Niedersachsen-Wetter, von der in diesem Text bereits die Rede war.

Hoch „Quiteria“ sorgt beim Niedersachsen-Wetter für bis zu 25 Grad zum Start ins Wochenende

Denn: Nachdem bereits im Anschluss an Regen und Gewitter am Mittwochvormittag der Himmel über Braunschweig und der Region phasenweise wieder mehr Sonne als Regenwolken präsentierte, soll sich in den kommenden Tagen in vielen Teilen Deutschlands von Nordwesten aus das Hoch „Quiteria“ durchsetzen.

Das Ergebnis: Der Spätsommer in Niedersachsen geht weiter. Bereits am Freitag, dem Tag, an dem Braunschweig seinen Basketball-Weltmeister Dennis Schröder emfpangen wird, soll das Wetter wieder sommerlich werden und das Thermometer nach oben klettern. Die Höchstwerte liegen zum Start ins Wochenende bei bis zu 25 Grad Celsius, so der DWD.