Neues Album: Eric Fish und Friends spielen im Exil Göttingen

Göttingen. Eric Fish & Friends präsentieren am 15. September in Göttingen ihr neues Album mit einer schonungslosen Aufarbeitung der gesellschaftlichen Situation.

Das neue Album von Eric Fish und seinen Freunden, Gerit Hecht am Klavier, Rainer Michalek an Gesang/Gitarren und Friedemann Mäthger am Schlagzeug, verspricht nicht mehr und nicht weniger als eine schonungslose Aufarbeitung der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns in diesen Zeiten zurechtfinden müssen.

In traditioneller, also musikalisch spartanisch gehaltener Liedermachermanier, wird der Mensch als solcher in seiner ihn prägenden gesellschaftlichen, politischen und persönlicher Umgebung betrachtet. In den 14 Liedern kommt ein grundsätzlich humanistischer und pazifistischer Ansatz zum Ausdruck, gipfelnd in dem Satz: „Stell‘ Dir vor es ist Krieg – und alle, alle gehen hin!“

Aufbruchsstimmung statt Verzweiflung

Über 40 Lieder sind geschrieben worden, wobei viele der in der Pandemiezeit geschriebenen Songs keinen Zugang zum Album gefunden haben. Zu wütend, zu verzweifelt klangen die Texte. So macht sich eher eine gewisse Aufbruchsstimmung breit, nimmt den Zuhörer an die Hand, und weist ihm den Weg, um die Untiefen des Lebens herum.

Die Songs kommen insgesamt rockiger und rhythmisch betonter daher. Aber auch die von Eric Fish bekannten, romantischen Akustik-Gitarren-Parts kommen nicht zu kurz. Ein Album, nach dessen Hören man erstmal durchatmen muss!

Infos kompakt: Eric Fish und Friends in Göttingen