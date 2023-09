Zahnärzte warnen vor Praxissterben - Protest in Hannover

Hannover Mediziner und Fachpersonal aus Zahnarztpraxen in ganz Niedersachsen wollen am Mittwoch in Hannover demonstrieren. Auch in Peine ist die Lage kritisch.

Die kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN), Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN), Zahnärzte für Niedersachsen (ZfN) und freier Verband deutscher Zahnärzte (FVDZ) rufen aufgrund der aktuellen Spargesetzgebung der Bundesregierung zu Protesten am niedersächsischen Landtag auf. Durch die Maßnahmen sehen die Vereinigungen die zahnärztliche Versorgung in Niedersachsen als gefährdet an. (Symbolfoto)

Zahnärztinnen und Zahnärzte aus ganz Niedersachsen kommen an diesem Mittwoch (15 Uhr) zu einer Kundgebung in der Nähe des niedersächsischen Landtags zusammen. Auch das Fachpersonal aus den Praxen zwischen Harz und Nordsee nimmt an den Protesten gegen die jüngste Gesetzgebung im Bund teil. Befürchtet werden ein Praxissterben vor allem in ländlichen Regionen sowie längere Wartezeiten für Patienten.

Zahnarzt-Versorgung in Peine ist kritisch

Schon heute könnten Praxen, deren Inhaberinnen und Inhaber altersbedingt ausschieden, kaum mehr nachbesetzt werden, sagte der Vizepräsident der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN), Lutz Riefenstahl, vor einer Woche. Veranstalter der Kundgebung sind neben der ZKN die Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen (KZVN), der Freie Verband Deutscher Zahnärzte sowie der Verband Zahnärzte für Niedersachsen. Gerechnet wird mit bis zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Nach Angaben der KZVN sind schon jetzt bestimmte Regionen des Landes unterversorgt mit Zahnärzten. Die Versorgung liegt demnach zum Beispiel in Ostfriesland, im Raum Peineoder in Lüchow-Dannenberg nur noch bei 70 Prozent.

Zahnärzte in beklagen Verwaltungsaufwand in Niedersachsen

Tilo Frenzel überlässt am Mittwoch seine Praxis in Wustrow im Wendland seinem Partner, er will in Hannover dabei sein. „Wir verwalten uns zu Tode“, sagte der 56-Jährige. „Da ist so viel Bürokratie, dass wir nicht mehr zur Arbeit am Patienten kommen. Das macht die Berufsfreude kaputt.“

Gebürtig aus Heidenau bei Dresden führt der Zahnarzt seit 29 Jahren die Praxis im Wendland und teilt für den Landkreis Lüchow-Dannenberg die Notdienste ein. Um die Jahrtausendwende konnte er noch auf 40 Zahnärzte zurückgreifen, inzwischen nur noch auf 26, wobei vier über 70 und acht über 60 Jahre alt sind. Mancher könne auch keinen Bereitschaftsdienst übernehmen, weil er keine Assistenz zur Verfügung habe.

„Ich bin glücklich mit dem Landleben, die Kinder sind hier aufgewachsen und die Arbeit am Patienten macht einen Riesenspaß“, sagte Frenzel. In den vergangenen 30 Jahren seien die Arbeitsbedingungen immer härter geworden, die Investitionen für eine Praxis viel teurer. „Wenn kein Wunder geschieht, finden wir keinen Nachfolger“, meinte er.

Der Beruf sei auch sehr viel weiblicher geworden, viele wählten lieber das Angestelltenverhältnismit Teilzeit. Das reiche aber nicht, um den Bedarf abzudecken. Und für mehr Zahnärzte gebe es einfach zu wenige Studienplätze. „Es ist so wichtig, dass es Praxen vor Ort gibt, für den Fahrradunfall, den abgebrochenen Zahn oder die Entzündung“, betonte Frenzel.