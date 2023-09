Braunschweig Am Sonntag wurde er mit seinem Team Basketball-Weltmeister, am Freitag feiert Dennis Schröder seinen Triumph in Braunschweig am Altstadtmarkt.

Dennis Schröder, Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft, feierte am Dienstag schon in Frankfurt mit den Fans und machte beim Empfang des Teams Selfies mit Fans.

Empfang in der Heimat Empfang für Basketball-Weltmeister Schröder in Braunschweig

Am Sonntag wurde die deutsche Basketballnationalmannschaft sensationell und spektakulär in Manila Weltmeister. Eine der Stützen der Mannschaft und wertvollster Spieler des Turniers war Dennis Schröder, der seine ersten Basketballschritte in Braunschweig im Prinzenpark gemacht hat. Am Freitag (15. September), das bestätigt die Stadt Braunschweig gegenüber unserer Zeitung, kommt Schröder zum Empfang in die Löwenstadt.

Der Basketball-Weltmeister trägt sich bei einer Feier mit geladenen Gästen im Altstadtrathaus auf Einladung des Oberbürgermeisters ins Goldene Buch der Stadt Braunschweig ein. Alle Braunschweigerinnen und Braunschweiger, die mit Dennis Schröder feiern möchten, seien herzlich eingeladen, um 13.45 Uhr vor das Altstadtrathaus zu kommen, verkündete die Stadtverwaltung. Dann werde Schröder gemeinsam mit OB Thorsten Kornblum auf den Balkon treten.

Kornblum freue sich sehr, dass Dennis Schröder nur wenige Tage nach seinem großartigen Erfolg in seine Heimatstadt kommen und mit „seiner Stadt“ feiern werde: „Das ist auch eine tolle Nachricht für die Fans in Braunschweig und der Region.“

Feier für Dennis Schröder in Braunschweig – Altstadtmarkt wird für Verkehr gesperrt

Der Altstadtmarkt wird für die Veranstaltung zwischen 13 und 15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Busse der BSVG werden umgeleitet. Dafür wird am Freitag in der Südstraße ein ganztägiges Halteverbot eingerichtet. Das Städtische Museum im Altstadtrathaus ist ab 13 Uhr geschlossen.

Der Point Guard der Toronto Raptors zeigt auf Instagram bereits seine Pläne: In einer Story fragt er seine Follower, ob es auch in Braunschweig eine Parade geben soll. Das Votum der Follower ist eindeutig: 94 Prozent haben Stand Dienstagmittag mit Ja gestimmt.

In seiner Story auf Instagram veröffentlichte Schröder eine Umfrage an die Braunschweiger. Foto: Screenshot / FMN

Dass Salzgitteraner Daniel Theis dabei sein wird, gilt als unwahrscheinlich. Theis war auch beim Empfang der Nationalmannschaft in Frankfurt nicht mehr bei der Mannschaft.