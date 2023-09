Salzgitter: Leiche in Tiefgarage aufgefunden

Salzgitter In einer Tiefgarage im Salzgitteraner Stadtteil Lebenstedt wurde ein Toter gefunden. Die Spurensicherung war am Vormittag vor Ort.

In Lebenstedt ist am Dienstagmorgen ein 73 Jahre alter Mann tot in einer Tiefgaragenzufahrt gefunden worden. Gegen 7.10 Uhr war der Polizei die mutmaßlich bewusstlose Person in der Tiefgarage auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Schweitzer-Straße gemeldet worden. Jedoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Wie Matthias Pintak, Pressesprecher der Polizei Salzgitter, auf Nachfrage erklärte, war die Todesursache des 73-Jährigen zunächst unklar, daher wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet, um die genaue Todesursache zu klären. Spezialisten sicherten am Vormittag Spuren am Fundort der Leiche.

Später teilte die Polizei mit, dass der Mann offenbar im Bereich der Rampe gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben war. Abschließende Ermittlungsergebnisse über den Tod des Mannes konnten aktuell noch nicht gemacht werden. Jedoch lägen bislang keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden vor.