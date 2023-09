Braunschweig Am Donnerstag proben die Behörden wieder den Notfall. In der Region Braunschweig-Wolfsburg bleiben die Sirenen zum Teil stumm.

Bundesweiter Warntag So läuft der Warntag in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Am Donnerstag um 11 Uhr heulen die Sirenen, Smartphones klingeln und Bildschirme informieren: Die Behörden proben den Ernstfall. In diesem Jahr findet der bundesweite Warntag erstmals im September statt. Von nun an soll stets am zweiten Donnerstag im September überprüft werden, ob im Katastrophenfall die örtlichen Warnsysteme funktionieren.

Auch Niedersachsen testet Cell Broadcast am Warntag

Länder, Landkreise und Kommunen probieren aus, ob ihre Warnsysteme funktionieren. Es ist ganz unterschiedlich, wie Städte und Landkreise in der Region Braunschweig-Wolfsburg die Bevölkerung im Ernstfall warnen wollen.

Unabhängig von kommunalen Grenzen soll jeder per Cell Broadcast gewarnt werden. Laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) handelt es sich beim Cell Broadcast um einen Mobilfunkdienst. Beim Warntag am 8. Dezember 2022 wurde der Dienst erstmals benutzt - und im Februar 2023 offiziell eingeführt.

Maximal 500 Zeichen umfasst eine Meldung per Cell Broadcast. Daher empfiehlt das BKK, sich zusätzlich über andere Warnkanäle zu informieren. Das kann beispielsweise über die App NINA sein.

Nicht jedes Smartphone ist in der Lage, Meldungen per Cell Broadcast zu empfangen. Ob Ihr Endgerät den Mobilfunkdienst nutzen kann, hängt vom Alter des Smartphone-Modells ab. Welche Modelle kompatibel sind, listet das BKK hier auf.

Sirenen bleiben am Warntag in Braunschweig stumm

Wer am Donnerstag in Braunschweig auf Sirenen achtet, wird nichts hören. Seit den 1990er Jahren gibt es in Braunschweig keine Sirenen mehr. Die Stadt plant jedoch, ein Sirenennetz mit 55 Standorten aufzubauen, über das auch Durchsagen verbreitet werden können. Gewarnt wird am Donnerstag per Warn-App, Cell Broadcast und Medien.

Wolfsburg setzt am Warntag 52 Hochleistungssirenen ein

In Wolfsburg wird wie andernorts per App gewarnt - aber auch mithilfe von Sirenen. 52 Stück gibt es davon.

Salzgitter ist am Warntag mit größerem Sirenennetz dabei

Der Warntag im Dezember 2022 verlief für die Verantwortlichen in Salzgitter zufriedenstellend, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Sirenennetz wurde seitdem weiter ausgebaut. Feuerwehrdezernent Eric Neiseke sagt: „54 stationäre Sirenen sowie zwei mobile Sirenen auf Fahrzeugen des Katastrophenschutzes werden am Warntag aktiviert und testweise die Bevölkerung alarmieren. Bis Ende 2024 sollten weitere acht stationäre Sirenen in Betrieb sein, was dann dazu führt, dass in jedem Stadtteil ein solches Signal deutlich hörbar ist.“

In Wolfenbüttel sollen am Warntag 129 Sirenen heulen

Im Landkreis Wolfenbüttel sind 129 Sirenen einsatzbereit für den Warntag am Donnerstag, schreibt der Landkreis. „Jetzt geht es darum, das Sirenennetz noch engmaschiger zu weben, gerade in Neubaugebieten oder an Orten mit hoher Bevölkerungsdichte“, wird Olaf Glaeske, Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz im Landkreis Wolfenbüttel, in der Mitteilung zitiert.

In Salzdahlum, Klein Biewende, Beuchte und Binder werden Lautsprecherwagen fahren. In Zukunft soll es insgesamt sechs solcher Fahrzeuge im Landkreis Wolfenbüttel geben.

Gifhorn nimmt am Warntag 2023 teil

In Gifhorn läuten auch teilweise die Sirenen, teilt der Landkreis mit. Auch per App soll ab 11 Uhr gewarnt werden.

In Helmstedt bleibt es am Warntag ruhig

Wie auch in Braunschweig bleiben die Sirenen im Landkreis Helmstedt am Warntag stumm. Ab 2025 soll es jedoch ein funktionierendes, zentral bedienbares Sirenennetz geben.