Behandlung eines Covid-Patienten auf einer Intensivstation (Symbolbild). Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Infektionskrankheit Covid-19 zu einer weltweiten Pandemie. Welche Lehren aus der ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts zu ziehen sind, darum ging es am vergangenen Samstag bei einem Symposium in Göttingen.