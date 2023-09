Vorhersagen immer wilder: Wann endet der Sommer in Niedersachsen?

Er ist der Mann, der immer wieder gefragt ist. Dann, wenn‘s um das Wetter geht– und das nicht nur in Bezug auf die Wettervorhersage für Niedersachsen. Gemeint ist Meteorologe Dominik Jung von wetter.net, der seine Wetterprognosen gerne auf der Videoplattform Youtube zum Besten gibt. Zuletzt konnte Jung dort immer wieder Erfreuliches vermelden. Auch für die Region Braunschweig-Wolfsburg.

Denn egal, wo der Blick in den zurückliegenden Tagen in Richtung Himmel ging: Von Salzgitter über Gifhorn, Helmstedt, Peine oder Wolfenbüttel bis hin nach Braunschweig und Wolfsburg herrschte im wahrsten Sinne eines – eitel Sonnenschein. Dass dies freilich nicht immer so bleiben wird, dürfte jedem klar sein. Die großen Fragen: Wann kommt der Absturz beim Niedersachsen-Wetter, wann ist es mit Sommer, Sonne, Sonnenschein vorbei?

Wann kommt die große Umstellung beim Niedersachsen-Wetter? An diesen Tagen wird es kälter

„Wann kommt denn nun endlich die Umstellung? Das kann doch nicht ewig so weitergehen“, stellt sich auch Diplom-Meteorolge Dominik Jung in einem seiner Videos, in denen er das Wetter für Deutschland – und damit auch für Niedersachsen und den gesamten Norden – vorhersagt, genau diese Frage: Wann müssen die Menschen in Braunschweig und Umgebung, wo gerade noch bei bestem Wetter das Magnifest oder aber das Okerinsel-Festival gefeiert wurden, ihre T-Shirts wieder gegen Pullis tauschen? Und vielleicht sogar den Regenschirm wieder als festen Begleiter in der Tasche haben?

Nun, Jungs Antwort ist klar und deutlich: Bis Dienstag wird es beim Wetter in Niedersachen aller Voraussicht nach keinen Regen geben und die Temperaturen kratzen wie schon in den vergangenen Tagen an der 30-Grad-Marke. Erst am Mittwoch (13. September) und am Donnerstag (14. September) fallen die Temperaturen dann auf 18 bis 20 Grad. Die Vermutung, dass das Wochenende des Magnifests das letzte Sommer-Wochenende beim Niedersachsen-Wetter sein könnte, dürfte sich also bestätigen. Oder etwa doch nicht?

Wetter in Niedersachsen: So lange hält sich das warme Wetter in der Region Braunschweig-Wolfsburg

„Die Prognosen werden immer wilder“, konstatiert Dominik Jung in seiner Wettervorhersage. Doch damit meint der Diplom-Meterorologe nicht etwa, dass ein Unwetter naht, wie es Braunschweig im Juni 2023 erlebt hat. Nein, ganz und gar nicht. Denn statt eines Temperatur-Absurzes und dem Regenschirm als Dauer-Begleiter warten beim Wetter in Niedersachsen im Anschluss an den kleinen Temperatur-Sturz wieder höhere Werte auf der kleinen Quecksilber-Säule.

Ein ganz krasser Temperatur-Sturz scheint es nicht mehr werden zu wollen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung

„Ein ganz krasser Temperatur-Sturz scheint es nicht mehr werden zu wollen“, prognostiziert Dominik Jung in seinem Video auf Youtube. Und liefert zudem auch einen weiteren Ausblick: Bis zum 24. September soll sich in Niedersachsen das warme Wetter halten. Und auch der kommende Monat vespricht für Braunschweig, die Region und Niedersachsen nochmal Sonne. „Es riecht ein klein wenig nach goldenem Oktober“, konstatiert Jung vorsichtig. Abwarten, ob dieser Fall beim Wetter in Niedersachsen so auch wirklich eintritt ...