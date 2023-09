Auto prallt gegen Baum – 62-Jähriger stirbt

Salzhausen In Niedersachsen kam es am Wochenende zu mehreren schweren Unfällen. Bei einem wurde der Fahrer tödlich verletzt.

Mehrere teils schwere Unfälle haben die Einsatzkräfte in Niedersachsen am Wochenende beschäftigt (Symbolbild).

Ein 62-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Salzhausen (Landkreis Harburg) mit mehreren Bäumen zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizeiangaben von Sonntag auf der Landesstraße 216 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Mann kam daraufhin von der Straße ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Im Rahmen des Unfalles überschlug sich der Wagen mehrmals. Trotz einer Notfallversorgung durch die Rettungskräfte starb der 62-Jährige noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Zusammenstoß auf Kreuzung - 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Samern (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden, nachdem er zuvor das Auto einer 18-Jährigen übersehen haben soll. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf einer Kreuzung erlitt die 18-Jährige laut Polizeiinformationen leichte Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten war der Kreuzungsbereich zeitweise vollständig gesperrt.

71-Jähriger nach Sturz von Pedelec in Uelsen schwer verletzt

Ein 71-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit seinem Pedelec gegen einen Baum und Zaun gefahren. Dabei wurde der Mann laut Polizeiinformationen von Sonntag schwer verletzt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Nach einer medizinischen Versorgung am Unfallort wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 71-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Angaben zum Grad der Alkoholisierung macht die Polizei zunächst nicht.

