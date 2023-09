Braunschweig Wunderschön, pfiffig und oft auch ganz praktisch: Das lockt jetzt am Braunschweiger Güterbahnhof.

Auf dem Markt der schönen Dinge zeigte im vergangenen Jahr Margret Porwoll, Hutmacherin mit Geschäft in der Ritterstraße im Magniviertel, ihre Kreationen.

Kunsthandwerk Der Markt der schönen Dinge in Braunschweig ist gestartet

Die Vorfreude war schon groß: Am Güterbahnhof hat an diesem Samstag um 11 Uhr der „Markt der schönen Dinge“ begonnen!

Das wird wieder ein großes Publikum finden. Denn auf dem Außengelände von „DIE H_LLE“ (Die Halle), Am Güterbahnhof 22A, gibt es am heutigen Samstag, 9. September, und am morgigen Sonntag, 10. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr wieder ganz viel Kreatives, Pfiffiges und Wunderschönes zu entdecken: filigrane Papierarbeiten, Taschen aus Leder, hochwertige Goldschmiedearbeiten, außergewöhnliche Hutkreationen und vieles mehr.

Der Arbeitskreis Kunsthandwerk Braunschweig hat die Zügel in der Hand beim Markt der schönen Dinge, der auch ein großes Stammpublikum hat. „Wir legen großen Wert auf gute Gestaltung und die handwerkliche Qualität der Ausstellenden“, so die Veranstalter.

Thomas Hirche sorgt mit seinem „Theater für Einzelgänger“ zudem am Samstag von 11 und 13 Uhr für Zerstreuung. Wer sich handwerklich erproben möchte, ist bei der Mitmachaktion der „Aldine Papierwerkstatt“ bestens aufgehoben, heißt es.

Vom Hut bis zum Ring, von der Vase bis zur Puppe sind viele schöne Dinge zu bestaunen und zu erstehen

Zahlreiche Aussteller präsentieren ihr Kunsthandwerk vom Hut bis zum Ring, von der Vase bis zur Puppe. Neben Kunsthandwerkern aus der Region sind auch etliche Vertreter darüber hinaus zu Gast. Schönes für das Auge und auch ganz Praktisches gibt es zu sehen und zu erstehen.

Übrigens: Die 1956 gegründete Arbeitsgruppe Kunsthandwerk Braunschweig, die den zweitägigen Markt veranstaltet, ist ein Zusammenschluss professionell arbeitender Gestalterinnen und Gestalter aus Handwerk und Design. Von der ersten Ideenskizze bis zur Ausführung entstehen nach eigener Darstellung Unikate und Kleinserien in den Werkstätten und Ateliers.

Wichtigstes Anliegen: „Für die Präsenz des regionalen gestaltenden Handwerks in der Öffentlichkeit zu arbeiten, Ausstellungen zu organisieren und Freude an der gemeinsamen Auseinandersetzung mit Kunst und Handwerk zu erleben.“

An diesem Wochenende am Güterbahnhof eindrucksvoll zu erleben.

