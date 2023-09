Wolfenbütteler Tedi: Rauchwolke legte sich über Wohngebiet

Über Stunden brannte der Tedi an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel. So schwer, dass die Einsatzkräfte nur von außen gegen die Flammen vorgehen konnten. Ständige Knallgeräusche und Verpuffungen hätten es den Feuerwehrleuten unmöglich gemacht, mit Schutzausrüstung in das Gebäude vorzudringen. Mit mehreren Schläuchen, Wasserwerfern und Leiterfahrzeugen hielten sie den Brand in Schach. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Die meisten Feuerwehrleute sind abgezogen.

Auf dem Gelände an der Schweigerstraße sind mehrere Geschäfte dicht an dich gebaut, darunter eine große Edeka-Filiale. Dennoch sind andere Geschäfte wohl nicht betroffen. Das Gelände in einem Gewerbegebiet wird täglich von hunderten Menschen genutzt. Dass gerade Tedi brannte, führte zu einem neuerlichen Problem: Der dicke, schwarze Rauch legte sich durch die sommerliche Wärme auf die umliegenden Straßen – darunter ein Neubaugebiet. Das zu großen Teilen aus Plastik bestehende Inventar des Ladens hätte dafür gesorgt, dass ungewöhnlich viel und dichter Rauch entstanden sei. Eine Warnung an die Wolfenbütteler ging zwar raus, aber: „Für das gesamte Stadtgebiet sehen wir keine Gefahr“, sagt ein Sprecher der Stadtfeuerwehr Wolfenbüttel gegenüber dieser Zeitung. „Besonders die nächste Umgebung ist aber betroffen.“

Verletzte gab es laut Polizei und Feuerwehr bei dem Feuer nicht. Das lag wohl auch daran, dass die umliegenden Geschäfte rechtzeitig geräumt werden konnten. Dennoch stand das Deutsche Rote Kreuz mit 20 Einsatzkräften zur Verfügung, auch um eventuelle, vom Rauch erzeugte, medizinische Notfälle zu versorgen.