Sommer zu warm - wie wird der Winter in Niedersachsen?

Schlittschuhlaufen, Schlitten fahren, Schnellball werfen - all das geht im Winter nur, wenn das Wetter mitspielt. Als Folge des Klimawandels heizt sich die Atmosphäre zu sehr auf. So gab es zuletzt vor zwölf Jahren in Deutschland einen Winter, der von Meteorologen als „zu kalt“ eingeordnet wurde. Ob es in diesem Jahr zu einer weißen Weihnacht kommen wird, kann zu diesem Zeitpunkt niemand sagen. Doch eine grobe Tendenz zeichnet sich ab. Auch für das Wetter in Niedersachsen.

Sommer im Durchschnitt zu warm: So wird das Winter-Wetter 2023 in Niedersachsen

Ob der Winter etwas zu kalt, zu warm oder zu nass ist, misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) an dem Zeitraum von 1991 bis 2020. Im Sommer-Rückblick schaut der DWD sogar auf Daten von 1961 bis 2020 - und sagt: Der Sommer dieses Jahres war im Durchschnitt 1,8 Grad zu warm.

Bringt das Wetter in Niedersachsen weiße Weihnachten?

Bei Vorhersagen, die weiter als einige Tage reichen, rechnet der Deutsche Wetterdienst den Mittelwert mehrerer Vorhersagemodelle aus. Daraus lässt sich eine grobe Tendenz erkennen: Auch in diesem Jahr wird der Winter in Niedersachsen zu warm werden. Von November bis Januar soll das Klimamittel rund 3,3 Grad betragen - das sind 0,9 Grad mehr als im historischen Mittel.

Konkrete Prognosen, wie kalt der Winter in Deutschland, und damit auch in Niedersachsen wird, gibt es noch nicht. Auch der US-Wetterdienst NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) rechnet in Europa mit einem verhältnismäßig eher warmen Winter, schreibt das Portal wetterprognose-wettervorhersage.de.