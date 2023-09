Endspurt für Braunschweigs Super-Wochenende: Das ist heute los!

Ein Wochenende der Superlative in Braunschweig geht in den Endspurt. Und dieser Sonntag gibt noch mal alles. Top-Veranstaltungen locken wieder Massen an – und das Traum-Wetter spielt wie versprochen auch mit.

Doch wofür soll man sich heute entscheiden? Und wann? Hier wieder die wichtigsten Informationen der Redaktion für einen Super-Sonntag.

Das Magnifest im Magniviertel

Am heutigen Sonntag, 10. September, noch bis 19 Uhr erwartet die Besucher ein gewaltiges Musik-, Kunst- und Kulturprogramm. Auf vier im Magniviertel verteilten Bühnen spielen viele Bands und Künstler. Von Rock bis Pop, von Hip-Hop bis zum legendären Blues-Frühschoppen am Sonntag ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Bühnen auf dem Magnikirchplatz, Am Magnitor, an der Langedammstraße und in der Karrenführerstraße. Hinzu kommen mehrere „Meilen“ mit Verkaufs- und Essensständen aus der regionalen und internationalen Küche. Am Löwenwall gibt es eine „Kinderwelt“ mit Abenteuerland mit Spielen, Aktivitäten und Unterhaltung für die Kleinen. Am Ägidienmarkt wartet eine „historische Zeitreise“ auf die Besucher – mittelalterliche Speisen, Feuerspektakel und Wahrsagerei.

Hier das ganze Programm des Magnifests

Markt der schönen Dinge am Güterbahnhof

Eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt wird heute am Sonntag, 10. September fortgesetzt auf dem Außengelände von „Die Halle“, Am Hauptgüterbahnhof 22A. Von 11 bis 18 Uhr gibt es viel zu entdecken: filigrane Papierarbeiten, Taschen aus Leder, hochwertige Goldschmiedearbeiten, außergewöhnliche Hutkreationen und vieles mehr. „Der Arbeitskreis Kunsthandwerk Braunschweig legt großen Wert auf gute Gestaltung und die handwerkliche Qualität der Ausstellenden“, so die Veranstalter. Wer sich handwerklich erproben möchte, ist bei der Mitmachaktion der „Aldine Papierwerkstatt“ bestens aufgehoben.

Großes Kinofest im Astor Filmtheater

Mit dem Kinofest will das Astor Filmtheater noch einmal heute am Sonntag, 10. September Lust auf großes Kino machen. Dafür gibt es mit 5 Euro Eintritt günstigere Ticketpreise und ein vielseitiges Rahmenprogramm. Zu sehen sind neben den aktuellen Blockbustern „Barbie“, „Oppenheimer“, „Equalizer 3“ und „My Big Fat Greek Wedding 3“ außerdem in Kooperation mit dem Braunschweig International Film Festival: „Mission Bond“. Und: Wir zeigen unsere nächste BZ-Filmpremiere heute (Sonntag, 17.30 Uhr): „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“. Für Kinder, Eltern, Großeltern gibt es am heutigen Sonntag, 11 Uhr, in der Reihe „Mein erster Kinobesuch“ den Film „Der Mondbär“ – ohne Filmwerbung bei reduzierter Lautstärke und gedimmtem Licht.

Hier das ganze Programm des Kinofests

Tag der Feuerwehr auf dem Schlossplatz und vor dem Rathaus

Die Feuerwehr gibt am Sonntag, 10. September, von 8.30 bis gegen 15 Uhr rund ums Braunschweiger Schloss sowie vor dem Rathaus auf dem Platz der Deutschen Einheit wieder alles. Nach einer coronabedingten Zwangspause findet am Sonntag, 10. September, wieder der beliebten Tag der Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Braunschweig, die Berufsfeuerwehr Braunschweig sowie die drei Werkfeuerwehren der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sowie der Volkswagen AG - Werk Braunschweig - präsentieren sich mit spannenden und spektakulären Aktionen. Bereits ab 8.30 Uhr messen sich die Braunschweiger Ortsfeuerwehren im Rahmen eines Leistungsvergleichs..

Hier das ganze Programm beim Tag der Feuerwehr

Tag des offenen Denkmals an verschiedenen Orten

Beim Tag des offenen Denkmals gibt es am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr auch in Braunschweig spannende Führungen durch Denkmäler und alte Bauwerke - ob Okerburg, Gedenkstätte, Kapelle, Landtechnikmuseum oder Kontorhaus. Der Fachwerk-Gebäudekomplex am Ackerhof 2 im Magniviertel kann allerdings nicht mehr spontan besucht werden, weil man sich wegen begrenzten Platzes anmelden musste. Für spontane Interessenten sind jedoch Stellwände vorbereitet worden, auf denen gezeigt wird, was Bauhistoriker und Restauratoren entdeckt haben und welchen Einfluss das auf das künftige Aussehen des Objektes hatte.

Hier mit den jeweils genauen Zeiten das ganze Programm beim Tag des offenen Denkmals

Wieder Kartoffelernte auf Gut Steinhof

Es ist eine der traditionsreichsten und beliebtesten Veranstaltungen für die ganze Familie. Am Sonntag, 10. September, ist es von 10 bis 17 Uhr auf Gut Steinhof an der Bundesstraße 214 zwischen Watenbüttel und der Autobahn 2 wieder so weit. Beim Veranstalter Förderkreis Gut Steinhof und beim Landtechnik-Museum verspricht man wieder erlebnisreiche Stunden auf dem Land bei der Kartoffelernte mit den verschiedensten historischen Kartoffelrodern im Einsatz – und dazu gibt es natürlich wieder leckere Kartoffelgerichte und hausgebackene Kuchen.

Hundeschwimmen im Freibad Raffteich

Rund 500 Hunde sowie 1000 Frauchen, Herrchen und Hundebegeisterte – das ist die bisherige Dimension des Hundeschwimmens im Freibad Raffteich. Auch in diesem Jahr gibt’s das wieder. Am Sonntag, 10. September, öffnet das Raffteichbad noch einmal eigens für Hunde und ihre Halter. Von 10 Uhr bis 16 Uhr können sich die Hunde dann auf dem weitläufigen und eingezäunten Gelände des Bades ordentlich austoben. Neben dem 50-Meter-Becken steht dann auch das „Welpenbecken“ zur Verfügung – im normalen Betrieb ja bekannt als Kinderplanschbecken. Und ein beherzter Sprung vom Ein-Meter-Brett? Auch möglich, falls der Hund sich traut.