Seesen Eine Weile war es ruhig in der Region - Jetzt schlagen erneut Geldautomatensprenger zu. Dieses Mal erwischt es eine Bank in Seesen.

In Seesen haben bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt (Symbolbild).

Blaulicht Seesen Mehrere Täter sprengen Geldautomat in Seesen

Wieder haben Geldautomatensprenger zugeschlagen - dieses Mal in Seesen. In der Nacht auf Donnerstag erwischte es eine Bankfiliale in der Jacobsonstraße. Das berichtete die Polizei Goslar.

Gegen 2.30 Uhr kam es in der Jacobsonstraße in Seesen zu einer Geldautomatensprengung. Zeugen beobachteten, wie mehrere Personen mit einem Pkw vom Tatort flüchteten.

Durch die Sprengung entstand laut Polizeibericht „nicht unerheblicher“ Sachschaden am Gebäude. Die Polizei hat Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und sichert Spuren am Tatort.

Darüber hinaus wird nun unter anderem wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und schwerem Diebstahl ermittelt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter und mögliche Fluchtfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05321/3390 zu melden.

