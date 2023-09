Hannover Am Mittwoch ist ein 23-Jähriger im Mittellandkanal in Hannover-Vinnhorst ertrunken. In Mainz wurden zwei Männer verhaftet. Der Polizei-Überblick.

Blaulicht Niedersachsen 23-Jähriger ertrinkt in Mittellandkanal in Hannover

Ein 23-Jähriger ist am Mittwoch im Mittellandkanal in Hannover-Vinnhorst ertrunken. Bei einem Wasserrettungseinsatz der Feuerwehr Hannover wurde der Mann am Abend aus dem Wasser geborgen, konnte an Land aber nicht wiederbelebt werden, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte.

Passanten waren auf den Mann im Kanal aufmerksam geworden und hatten die Rettungskräfte alarmiert. Diese fanden den 23-Jährigen nach kurzer Suche schnell unter Wasser an einer Spundwand, wie die Polizei später mitteilte. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

Nach Angriff auf 27-Jährigen: Zwei Männer in Mainz festgenommen

Nach dem Angriff mit einem Messer auf einen 27-Jährigen in Hannover sind am Dienstagabend zwei Männer in Mainz festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Hannover am Mittwoch weiter mitteilte, sitzen die mutmaßlichen Täter im Alter von 27 und 68 Jahren in Untersuchungshaft.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff am Montag schwere Verletzungen im Oberkörper. Den beiden mutmaßlichen Tätern gelang zunächst mit einem Auto mit Mainzer Kennzeichen die Flucht. Die Polizei geht von versuchtem Totschlag aus. Die Hintergründe der Tat im Stadtteil Stöcken seien derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Mann prallt mit Auto frontal gegen Baum - lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist mit einem Auto frontal gegen einen Straßenbaum in Wingst (Landkreis Cuxhaven) geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 41-Jährige beschleunigte nach dem Abbiegen stark und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Oldtimer entstand Totalschaden. Wegen der Rettung und der Unfallaufnahme war die Straße nach demUnfall am Mittwochnachmittag für mehrere Stunden gesperrt.

Werftarbeiter nach Unfall in Schiffladeraum schwer verletzt

Bei einem Betriebsunfall im Laderaum eines Schiffes ist in Bremerhaven ein Werftarbeiter schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wurde nach dem Unfall am Mittwochabend noch an Bord vom Rettungsdienst versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache des Unfalls und die Art der Verletzungen waren zunächst unklar.

Geldautomat in Seesen gesprengt

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Seesen (Landkreis Goslar) gesprengt. Die Detonation sei in den frühen Morgenstunden passiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen beobachteten noch, wie mehrere Menschen mit einem Auto vom Tatort flohen.

Die Ermittler fahnden nach den Tätern und sicherten Spuren an der Bankfiliale. Am Gebäude entstand demnach ein erheblicher Sachschaden. Zur möglichen Beute machte die Polizeizunächst keine Angaben.