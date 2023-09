Wie Bibi und Tina die Umweltschützer von morgen erziehen

Braunschweig Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In dieser Folge geht es um ein populäres Hörspiel für Kinder, das ernste Botschaften leicht vermittelt.

In der Kolumne „Familienklima“ geht‘s um Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel – und die Folgen fürs Familienleben. Diesmal im Fokus: Bibi und Tina.

Die folgenden Zeilen werden vermutlich die meisten Väter (vor allem von Mädchen) nur zu gut kennen: „Hufe klappern, Pferde traben, springen über‘n Wassergraben, über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein?“ Es sind natürlich Bibi und Tina, „auf Amadeus und Sabrina“, ihren Pferden. Ein ganz gefährlicher Ohrwurm.

Vor allem wenn das Lied in der Dauerschleife daher kommt. Eine Zeitlang lief bei unserer Vierjährigen morgens nach dem Wachwerden immer ein Hörspiel von „Bibi und Tina“. Klar, zwei Freundinnen, die mit ihren Pferden jede Menge Abenteuer erleben, und eine kann sogar hexen – das verfängt bei der Zielgruppe. Aber Bibi und Tina unterhalten inzwischen nicht nur. Sie thematisieren auch Ernstes und geben so den Kindern Denkanstöße.

Zuletzt etwa in Folge 109, Titel: „Die Heu-Krise“. Kurze Zusammenfassung: Der Martinshof (die Heimat von Tina) und die umliegenden Höfe haben große Probleme, weil aufgrund der Trockenheit des vergangenen Sommers die Heuernte schlecht ausfiel. „Aber so viele trockene und heiße Sommer hintereinander gibt‘s doch gar nicht“, versucht Tina ihre verzweifelte Mutter zu beruhigen. „Wer weiß, was uns der Klimawandel noch alles beschert“, antwortet diese.

Der Klimawandel ist doch „voll blöd“

Auch im fiktiven Falkenstein ist der Klimawandel also angekommen. Und zwingt die Kinder schon früh zur Auseinandersetzung. Zu früh? Oder kann es bei diesem existenziellen Thema gar nicht früh genug anfangen? Eine Standardantwort gibt es an dieser Stelle wohl kaum, jedes Kind ist anders. Unseres findet den Klimawandel nun „voll blöd“, weil Amadeus und Sabrina durch die mageren Heuernten nicht mehr genug Futter bekommen. Und ob man den Klimawandel nicht einfach stoppen könne. Wenn es nur so einfach wäre...

Aber dank „Bibi und Tina“ kennt sie nun den Zusammenhang zwischen der Erwärmung der Erde und möglichen Ernteausfällen, die auch uns betreffen können (oder es bereits tun). Spielend lernen Kinder doch am besten – vor allem dann, wenn wir uns als Eltern auch die Zeit nehmen, die Zusammenhänge zu erklären. Anhand dieses Beispiel sieht man aber auch, wie sehr Umweltfragen bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind – ein gutes Zeichen!

Übrigens, keine Sorge, die Heukrise in Falkenstein wird gelöst – und zwar ganz ohne Hexerei. Zum einen weil sich die Bauern untereinander solidarisch verhalten und ihr Heu teilen, zum anderen weil sie gemeinsam beschließen, Zwischenfrüchte auf ihren Äckern anzubauen, um zwei Ernten im Jahr zu ermöglichen. Das ist doch eine schöne Botschaft am Ende. Und nun lasse ich Sie mit einem Ohrwurm allein: „Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind.“

