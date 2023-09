Dissen Am Dienstagabend hat es in Niedersachsen schwere Unfälle gegeben. Dabei wurden drei Menschen lebensgefährlich verletzt, ein Mann starb.

Blaulicht Niedersachsen Auto nimmt Vorfahrt - Motorradfahrer stirbt in Niedersachsen

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Dissen (Landkreis Osnabrück) gestorben. Ein von der Autobahn kommender Autofahrer wollte am Dienstagabend nach links auf die Versmolder Straße abbiegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei nahm er nach ersten Erkenntnissen dem von links kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und dem Auto. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Feuerwehr birgt Unfallopfer im Emsland

Bei einem schweren Autounfall auf der A31 im Landkreis Emsland sind drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Wagen waren am späten Dienstagabend in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Haren kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Eines der Fahrzeuge geriet in Vollbrand. Die Verletzten mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.