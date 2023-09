Produktrückruf Bio-Firma ruft erneut Mehl zurück - auch in Niedersachsen

Wegen erhöhter Gehalte von Tropanalkaloiden ruft der Hersteller Bauck GmbH aus dem Landkreis Uelzen in Niedersachsen Chargen von Teffmehl zurück. Die betroffenen Chargen sollten nicht mehr verzehrt und im Handel zurückgegeben werden, wie das Unternehmen in einem Produktrückrufmitteilte, der am Dienstag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht wurde.

Zwei Chargen des Mehls sind nicht für den Verzehr geeignet

Betroffen sind demnach die Chargennummern mit den Haltbarkeitsdaten 227824 (MHD: 19.09.2023) und 228871 (MHD: 30.10.2023). Das Mehl war laut dem Portal in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen im Handel.

Tropanalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen wie Bilsenkraut, Stechapfel und Tollkirsche. Sie können zu vorübergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen führen. Teff stammt aus Äthiopien und ist auch als Zwerghirse bekannt. Im März dieses Jahres gab es ebenfalls einen Rückruf von Teffmehl des Herstellers Bauck GmbH.