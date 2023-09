Göttingen Nach einer Explosion bricht in einem Mehrparteienhaus in Göttingen ein Feuer aus. Dabei verletzt sich ein Mann. Das ist passiert.

Rauch dringt aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses in Göttingen. Ein Mann hat in seiner Wohnung eine Explosion ausgelöst und sich verletzt.

Explosion in Mehrfamilienhaus in Göttingen - ein Verletzter

In der Nacht auf Dienstag hat es in Göttingen eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Dadurch brach auch ein Feuer aus. Der Bewohner der Wohnung wurde verletzt.

Zu dem Unfall in dem Mehrparteienhaus kam es, weil der Mann mit Feuer und Benzin hantierte, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben nach entstand auch ein Feuer, das schnell gelöscht wurde. Einige angrenzende Wohnungen seien aber vorübergehend nicht begehbar gewesen. Die Anwohner seien anderweitig untergebracht worden. Einige wurden mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Bei dem Gebäude handelt es sich demnach um ein vierstöckiges Haus in der Nähe der Universität Göttingen.

Die Feuerwehr Göttingen schreibt auf Twitter, dass Kräfte der Feuerwache 1 und 2 sowie die Ortsfeuerwehr Weende bei dem Zimmerbrand in der Weender Landstraße im Einsatz waren. Ersten Angaben dort um 5.22 Uhr zufolge explodierte eine Gasflasche.

