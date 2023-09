Brand in Möbelhaus - Sprinkleranlage verhindert Katastrophe

Braunschweig 70 Einsatzkräfte rückten an der Braunschweiger Hansestraße an. Ursprung des Feuers war ein defektes Großkühlgerät. Feuerwehr dankt Möbelhaus.

(Archivbild) Alarm in einem Möbelhaus an der Hansestraße: Die Feuerwehr rückte mit dutzenden Einsatzkräften an.

Am frühen Sonntagmorgen um 4:40 Uhr wurde die Feuerwehr Braunschweig durch die automatische Brandmeldeanlage eines Möbelhauses an der Hansestraße alarmiert. Beim Eintreffen wenige Minuten später stellten die Einsatzkräfte des Löschzuges der Hauptfeuerwache eine starke Verrauchung im Restaurantbereich des Möbelhauses fest. Aufgrund der unklaren Lage wurden sofort der Löschzug der Südwache und die Ortsfeuerwehren aus Veltenhof und Rühme nachgefordert.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde das Möbelhaus mit mehreren Angriffstrupps erkundet, bis klar wurde, wo das Feuer entstanden war: im Bereich eines Großkühlgerätes. Löschen mussten die Trupps an dieser Stelle glücklicherweise nicht mehr, da die installierte Sprinkleranlage den Brand bereits gelöscht hatte.

Da über 20 Rauchmelder in verschiedenen Geschossen und Bereichen des Restaurants und der Küche ausgelöst hatten, war zunächst unklar, ob und in welchem Maße der Brand sich möglicherweise in Zwischendecken ausgebreitet hatte. Es waren umfangreiche Erkundungsarbeiten in dem großen Gebäude nötig.

Feuerwehr dankt Braunschweiger Flohmarktbetreiber und Möbelhaus-Geschäftsführung

Hierbei stellte sich heraus, dass sich das Feuer nicht ausgebreitet hatte und die Löschanlage ihre Aufgabe bestimmungsgemäß erfüllt hatte und so einen größeren Brand verhindert hatte.

Das ausgetretene Löschwasser musste in Zusammenarbeit mit der zwischenzeitig auch noch eingetroffenen Feuerwehr Thune mit Wassersaugern aufgenommen werden. Das Gebäude wurde umfangreich belüftet.

Vorbildlich war die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung des Möbelhauses, die kurzer Hand den Einsatzkräften Erfrischungen und Snacks zur Verfügung stellte und dem Verantwortlichen eines Großflohmarktes, der der Feuerwehr eigenständig und schnellstmöglich die Entwicklungsflächen räumte.