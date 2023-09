2023 wie 1923?: Krisen, Demokratie in Gefahr, Preise explodieren

Gefahr von rechts – damals: Am 8. November 1923 putschten Adolf Hitler und der General Erich Ludendorff in München. Ihr Ziel war, die gewählte deutsche Regierung zu stürzen. Die Polizei beendete den Putschversuch mit Waffengewalt. Das Bild zeigt die Ankunft von SA-Truppen aus dem Umland vor dem Bürgerbräukeller in München während des sogenannten „Hitler-Putschs“. Die Braunschweiger Ortsgruppe der NSDAP wurde 1923 gegründet.

Foto: -dpa / picture alliance / dpa