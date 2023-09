Ermittler gehen nach Feuer in Doppelhaus von Brandstiftung aus

Nach einem Brand in einem Doppelhaus in Bösel im Landkreis Cloppenburg gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Dabei sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bewohner der betroffenen Haushälfte befanden sich nicht Zuhause. Ihre Nachbarn in der anderen Haushälfte konnten sich retten.

Weil das Haus rund zwei Wochen vor dem Brand mit seitenverkehrten Hakenkreuzen beschmiert wurde, ermittelt außerdem der Staatsschutz. Laut der Ermittlern konnte jedoch „der Verdacht auf einen Zusammenhang zwischen dem Auftragen von seitenverkehrten Hakenkreuzen und dem Brand nicht erhärtet werden“. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen weitergehen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die bei dem Brand Anfang Juli etwas auffälliges beobachtet haben.

Unangeleinter Hund beißt Frau und anderen Hund

Ein Hund hat eine Frau in Wilhelmshaven gebissen und verletzt. Die 26-Jährige sei am Donnerstagvormittag selbst mit ihrem Hund in einem Wohngebiet spazieren gegangen, als plötzlich ein anderer, unangeleinter Hund auf sie zulief, teilte die Polizei am Freitag mit. Er biss die Frau in die linke Hand und den linken Oberschenkel. Dabei sei sie nach Angaben der Ermittler erheblich verletzt worden.

Auch der Hund des Opfers wurde gebissen. Erst als die Halterin des angreifenden Hundes dazukam, konnten das Tier beruhigt werden. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige erstattet.

Falsche Paketboten überfallen älteres Ehepaar

Zwei als Paketboten getarnte Männer haben ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung in Bremen überfallen. Die Männer klingelten bei dem Paar in einem Mehrfamilienhaus und fragten, ob sie ein Paket für ihre Nachbarn annehmen könnten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als sie ablehnten und die Tür schließen wollten, zog einer der Täter eine Schusswaffe, schubste den 86 Jahre alten Mann und entriss seiner 80 Jahre alten Frau eine Goldkette. Sie wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Anschließend konnten die Täter am Donnerstagvormittag flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einbrecher steigen in Baufirma ein - und werden vom Inhaber entdeckt

Der Inhaber einer Baufirma im Landkreis Stade hat in letzter Sekunde einen Diebstahl aus seiner Lagerhalle verhindern können. Unbekannte Täter seien zwischen Donnerstagabend und Mitternacht in die Halle in der Ortschaft Eilendorf in Buxtehude eingestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Dann hätten sie mehrere Arbeitsmaschinen gesammelt und eine Bargeldkasse aufgebrochen. Dem Inhaber waren allerdings zufällig ungewöhnliche Lichter auf dem Gelände aufgefallen. Er alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen gelang den vier Tätern die Flucht - zu Fuß. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos.