Junger Fahrradfahrer gegen Bordstein geschleudert - Lebensgefahr

Celle Am Mittwochabend ist ein 17-Jähriger in Celle mit einem Auto zusammengestoßen. Der Jugendliche schwebt in Lebensgefahr.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17-Jähriger von seinem Fahrrad geschleudert worden und mit dem Kopf gegen eine Bordsteinkante gestoßen - er schwebt in Lebensgefahr. Der Jugendliche war am Mittwochabend bei schlechter Witterung auf einer Straße in Nienhagen im Landkreis Celle ohne Beleuchtung unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer befuhr den Angaben nach ebenfalls mit seinem Wagen die Straße, als der Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Der 19 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

Lastwagen brennt - A7 in Richtung Norden viele Stunden gesperrt

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 7 bei Marmstorf am Mittwochabend in Richtung Norden für mehr als zwölf Stunden voll gesperrt worden. „Die Löscharbeiten haben bis gegen 7.00 Uhr angedauert“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Hamburg.

Im Anschluss war der Rest des Sattelaufliegers geborgen und der Asphalt der A7 am Brandort begutachtet worden. Daraufhin konnte die Autobahn kurz vor 10.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Ein Reifen des Lastwagens war in Brand geraten

Am Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, war ein Reifen des Lastwagens in Brand geraten. Das Feuer habe zunächst auf die Zugmaschine und dann auf den Sattelauflieger übergegriffen. Der Lastwagen hatte der Feuerwehr zufolge rund 24 Tonnen gepressten Müll geladen. Der Fahrer konnte seinen Sattelzug noch auf den Standstreifen lenken und sich dann rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Wegen des großen Brandes und des Rauches war die Autobahn in Richtung Norden direkt gesperrt worden.

Die Zugmaschine ist den Angaben zufolge völlig ausgebrannt und rund die Hälfte der Müllballen sind ebenfalls entzündet worden. Das Feuer wurde schließlich mit Schaum gelöscht und der Sattelauflieger mit Hilfe von zwei Baggern des Technischen Hilfswerkes entladen.