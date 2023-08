Mann flieht über A2 bei Helmstedt und entwischt im Maisfeld

Ein Mann ist in der Nacht zu Donnerstag über die A2 geflohen und in einem Maisfeld entwischt, teilt die Polizei mit. Demnach wollte ein ziviler Streifenwagen der Autobahnpolizei Braunschweig am Donnerstag gegen 3.45 Uhr einen Audifahrer mit Wolfsburger Kennzeichen auf der A2 kontrollieren. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Berlin unterwegs.

Der Audifahrer missachtete an der Anschlussstelle Rennau die Haltezeichen der Polizei und beschleunigte stark. Als der Audi an der Anschlussstelle Marienborn die Autobahn verließ, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte in einen Straßengraben.

Der Audifahrer fährt auf einen Feldweg und flüchtet

Nach kurzer Zeit gelang es dem Audi-Fahrer, das Auto wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken und seine Flucht fortzusetzen.

Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften und manövrierte das Auto schließlich auf einen Feldweg bei Alleringersleben. Dort sprang der Mann aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in ein Maisfeld, heißt es weiter.

Polizisten aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt umstellten das Maisfeld. Ein Polizeihubschrauber suchte nach Personen im Maisfeld - und konnte keine finden. Der Fahrzeugführer entkam unerkannt.

Es handelt sich um ein gestohlenes Fahrzeug

Parallel zu den Fahndungsmaßnahmen in Alleringersleben hat die Polizei die Halteranschrift in Wolfsburg ermittelt. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug kurz zuvor gestohlen wurde.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.