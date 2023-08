Wobcom: Großstörung des Internets in ganz Wolfsburg

Netzausfall in Wolfsburg: Seit dem frühen Donnerstagmorgen gibt es massive Störungen des Internets, die über das ganze Wolfsburger Stadtgebiet und auch im angrenzenden Landkreis Gifhorn auftreten. Probleme wurden in den frühen Morgenstunden im Minutentakt aus mehreren Stadt- und Ortsteilen gemeldet, unter anderen Stadtmitte, Ehmen, Mörse, Fallersleben, Detmerode, Reislingen, Vorsfelde oder Wendschott. So mancher, der im Homeoffice arbeitete, dürfte die Technik laut verflucht haben. Donnerstagmittag schienen die Probleme zunächst behoben, in manchen Haushalten funktionierten Internet und Telefonie wieder. Doch kurz darauf ging dann bei vielen wieder nichts mehr.

Internet-Probleme im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet

Kunden, die eine Wobcom-Homepage mit russischem Hinweistext entdeckten, befürchteten sogar einen Hackerangriff. „Ein Hackerangriff kann als Ursacheausgeschlossen werden“, teilten die Stadtwerke Wolfsburg AG am Nachmittag in einer Pressemitteilung mit. Das Unternehmen erklärte, es sei in den frühen Morgenstunden im gesamten Wolfsburger Stadtgebiet zu einer „Großstörung der Netze der Wobcom“ gekommen. Weiter heißt es: „Dabei fand kein Totalausfall der Netzwerke statt, sondern Verbindungen konnten zeitweise nicht hergestellt werden. Es kam zu einer technischen Störung bei den IP-Backbone-Routern, sodass die Verbindungen der Wobcom-Netze mit der Außenwelt beeinträchtigt waren.“

Internetprobleme in Wolfsburg sollen bis Freitag behoben sein

Die Störung habe laut Pressemitteilung zur Folge gehabt, dass viele Kundinnen und Kunden in ihrer Nutzung stark eingeschränkt waren. „Eine umfassende Wiederherstellung aller Dienste innerhalb des laufenden Betriebs ist allerdings schwer möglich“, heißt es weiter. Deshalb werde die Wobcom die Nacht zu Freitag nutzen, um alle Störungen und ihre Nachwirkungen zu beheben. Die Verantwortlichen der Wobcom prognostizierten am Donnerstagnachmittag, „dass alle Dienste am Freitag für alle Kundinnen und Kunden ohne Einschränkungen wieder nutzbar sein werden“. Gleichzeitig entschuldigte sich das Unternehmen bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.

Harsche Kritik an der Unternehmenskommunikation der Wobcom

Auf die erste Anfrage unserer Zeitung am Donnerstagvormittag hatte die Wobcom lediglich mitgeteilt, es werde mit Hochdruck nach der Ursache gesucht. Kurios: Auf der Homepage der Wobcom war bis 10 Uhr zu lesen: „Aktuell sind uns keine Störungen bekannt.“ Bis zum Nachmittag lag keine offizielle Stellungnahme der Wobcom vor, telefonisch war der regionale Wolfsburger Internetdienstleister auch so gut wie nicht erreichbar. Dies rief bei zahlreichen Kunden und Lesern deutliche Kritik an der Informationspolitik hervor. So fragte ein Wolfsburger: „Wieso gibt es von der Wobcom in Zeiten eines Großausfalls in der ganzen Stadt keine vernünftige Krisenkommunikation? Es gibt keinen Post in Social Media, keinen weiterführenden Hinweis und nur einen dünnen Hinweis auf einer Statusseite, welchen man erst nach mehreren Klicks findet. Dazu keine Information, was die Störung verursacht hat oder wie lange diese voraussichtlich anhält. Dies ist im Jahre 2023 kein Standard mehr in der Unternehmenskommunikation.“

Die Wobcom prognostiziert, dass alle Dienste am Freitag für alle Kundinnen und Kunden ohne Einschränkungen wieder nutzbar sein werden. Stellungnahme der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke AG

Unternehmenssprecherin Petra Buerke hatte am Vormittag angekündigt, dass sich Stadtwerke und deren 100-prozentige Tochter Wobcom um 11 Uhr zur Krisensitzung zusammensetzen. Danach sollte es Informationen geben, wo im Stadtgebiet es überall Ausfälle gibt, seit wann, und wie lange die Netzausfälle voraussichtlich andauern werden. Diese Information kam dann gegen 16 Uhr.

Betroffene Wobcom-Kunden melden sich in der Redaktion

Seit dem Morgen meldeten sich immer mehr Betroffene bei der Redaktion, unter anderem Geschäftsleute aus der Wolfsburger Innenstadt und aus Fallersleben. Dort trat die Störung offenbar schon kurz nach 8 Uhr auf. Telefon und Internet sind ausgefallen, erfuhr unsere Redaktion von einem betroffenen Unternehmen, dessen Anbieter die Wobcom ist. Anrufer bekommen ein Besetztzeichen. Die Fritzbox mancher Nutzer meldete Probleme mit der Authentifizierung. Offenbar war es dem Gerät nicht möglich, sich trotz aktiver DSL-Leitung bei der Wobcom anzumelden und eine IP-Adresse zu beziehen. Ähnliches meldeten Wobcom-Kunden auch aus Detmerode. Seltsam: Eine Kundin dort checkte nach einem Hinweis ihren Anschluss, konnte aber raustelefonieren – bekam jedoch wenig später ein Besetztzeichen, als sie versuchte, per Handy auf ihrem Festnetz-Anschluss anzurufen.

Größere Störungen des Wobcom-Netzes auch den vergangenen Jahren

Es ist keine Seltenheit, dass es Probleme mit dem Wobcom-Netz gibt. Zuletzt war es im März 2023 zu einem Internet-Ausfall in mehreren Stadtteilen Wolfsburgs aufgrund eines Kabelschadens gekommen. Hunderte Kundinnen und Kunden hatten stundenlang keine Internetverbindung. Betroffen waren damals rund 700 Glasfaser-Anschlüsse in den Stadtteilen Steimker Gärten, Hellwinkel und Vogelsang. Grund für die Störung: Bei Erdarbeiten im Rahmen von Bauarbeiten in der Dieselstraße durch ein externes Bauunternehmen war ein Glasfaserkabel beschädigt worden. In 2019 hatte die Wobcom eine regelrechte Pannenserie zu verzeichen. Es war gleich zu fünf größere Ausfälle von Internet und Telefon gekommen.