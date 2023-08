Niedersachsens CDU fordert Prämie für zusätzliche Schülerpraktika

Hannover 120 Euro Prämie pro Woche? Die CDU-Landtagsfraktion will demnächst einen entsprechenden Antrag einbringen.

Zusätzliche Schülerpraktika in Ausbildungsberufen sollten nach Ansicht der niedersächsischen CDU-Landtagsfraktion mit einer Prämie honoriert werden. Freiwillige zusätzliche Schülerpraktika sollten mit einer Prämie von 120 Euro die Woche und für einen Mindestzeitraum von einer Woche bis maximal vier Wochen greifen, teilte die Fraktion am Dienstag in Hannover mit.

„Mit dieser Initiative kann der Versuch unternommen werden, die Ausbildungsquoten zu steigern und damit dem Fachkräftemangel durch aktive Nachwuchsgewinnung entgegenzuwirken“, sagte CDU-Wirtschaftspolitiker Marcel Scharrelmann. Durch den Anreiz werde es den Betrieben und Unternehmen leichter fallen, ihren potenziellen Nachwuchs zu motivieren und zu binden. Die Oppositionsfraktion will einen entsprechenden Antrag in den Landtag einbringen.

Sachsen-Anhalt zahlt laut Fraktion seit mehr als zwei Jahren eine solche Prämie und konnte dadurch positive Effekte auf spätere Ausbildungsvertragsabschlüsse verzeichnen.