Braunschweig: Vier Polizisten bei Einsatz verletzt

Braunschweig In einer Braunschweiger Bankfiliale bedroht ein Mann Mitarbeiter. Später wehrt er sich gewaltsam gegen einen Platzverweis und verletzt Polizisten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 24-Jährige vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen (Symbolbild).

Ein 24-jähriger Mann hat am Montagmittag Mitarbeiter einer Bankfiliale am Friedrich-Wilhelm-Platz in Braunschweig bedroht. Das teilt die Polizei mit. Demnach drohte der 24-Jährige, das Mobiliar mit einem Metallpfosten zu zerschlagen. Grund für die Aggressionen sei eine gesperrte EC-Karte gewesen.

Mann wehrt sich gegen Platzverweis in Braunschweig - Polizisten verletzt

Laut Polizei konnte ihm der Metallpfosten lediglich unter Zwang abgenommen werden. Die Beamten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Dem wollte er nicht nachkommen - er wehrte sich. Dabei verletzte er vier Polizisten leicht.

Die Polizei nahm den 24-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam.