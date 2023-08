Niedersachsen: Drei Schwerverletzte und eine Tote bei Unfall

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Aurich sind am Freitag drei Seniorinnen schwer verletzt worden, eine 87-Jährige ist in der Nacht zu Samstag gestorben. Alle vier Frauen waren zunächst in Krankenhäuser gebracht worden, wo die 87-Jährige aus Hinte ihren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Unfall passierte am Freitagabend im Bereich einer Kurve in Upgant-Schott, wie ein Polizeisprecher zunächst mitgeteilt hatte. Eine 61-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ihr Fahrzeug stieß mit einem Auto zusammen, in dem eine 81 Jahre alte Fahrerin, die inzwischen verstorbene 87-Jährige und eine weitere 87-Jährige saßen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Betrunkener Mann bei Unfall in Niedersachsen schwer verletzt

Ein 22-Jähriger hat sich nahe Emsbüren im Landkreis Emsland mit seinem Auto überschlagen und ist bei diesem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann fuhr in der Nacht zum Samstag auf der Ahler Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn in einen Graben abkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Zehnjähriger Junge bei Unfall mit Pferdeanhänger schwer verletzt

Ein zehnjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem Pferdeanhänger, der sich ebenfalls bei Emsbüren im Landkreis Emsland ereignet hat, schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 34 Jahre alte Frau am Freitagabend mit ihrem Auto und angekoppeltem Pferdeanhänger aus einer Parklücke fahren, wie die Polizei. Dabei kam es zu einem Zusammenprall mit dem 10-Jährigen, der sich zwischen dem Pferdeanhänger und dem Wagen seiner Familie befand. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Autounfall im Landkreis Harburg: 79 Jahre alter Mann wird in seinem Oldtimer schwer verletzt

Bei einem Autounfall zwischen Hollenstedt und Dierstorf im Landkreises Harburg ist ein 79-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Freitagabend mit seinem Oldtimer auf der Kreisstraße 40, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Baum.

Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war am Samstag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatte die „Hamburger Morgenpost“ über den Unfall berichtet.