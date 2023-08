Auto rammt anderes Fahrzeug in Salzgitter: Fahrer haut einfach ab

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz des Jugendamtes in der Joachim-Campe-Straße in Salzgitter mit seinem Wagen gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen ist, hat sich der Unbekannte einfach aus dem Staub gemacht. Dies berichtet die Polizei Salzgitter in einer Pressemitteilung am Samstag.

4.500 Euro Sachschaden: Unbekannter beschädigt anderes Auto in Salzgitter

Wie es in der Mitteilung der Beamten heißt, habe sich das Szenario bereits am Freitagvormittag in der Zeit zwischen 7.55 und 11.30 Uhr ereignet. Demnach soll der unbekannte Fahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Salzgitter gerammt haben. Nach dem Vorfall, so die Polizei weiter, verschwand der Unfallverursacher unerlaubt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem Pkw des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Bei dem Fahrzeug, das den Unfall auf dem Parkplatz des Salzgitteraner Jugendamtes verursacht hat, dürfte es sich nach Spurenlage um einen blaufarbenen Pkw handeln, teilt die Polizei mit. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341-1897-0 zu melden.

Beinahe Zusammenstoß mit Streifenwagen: Polizei zieht alkoholisierten Fahrer in Salzgitter aus dem Verkehr

Ebenfalls bereits am Freitag gab es für die Polizei in Salzgitter noch einen weiteren Einsatz, wie die Beamten am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung erklärten: Am Freitagnachmittag gegen 15.05 Uhr konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Der 57-jährige Mann aus Salzgitter fiel den Beamten zunächst durch seine Fahrweise auf. Er wechselte mit seinem Pkw scheinbar versehentlich den Fahrstreifen in der Neißestraße, sodass es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen kam.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,50 Promille. Da der Mann auch körperliche Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt durch die Polizei untersagt. Es wurde zudem ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, so die Mitteilung der Polizei Salzgitter.