Brandstiftung? 60 Strohballen im Kreis Wolfenbüttel in Flammen

Nachdem bereits am vergangenen Dienstag in Cremlingen Heuballen in Brand gerieten und Verdächtige an jenem Feld gesehen wurden, wo die Ballen in Flammen standen, hat sich dieses Szenario im Landkreis Wolfenbüttel nun wiederholt. Zumindest, was den ersten Teil angeht: Am frühen Samstagmorgen brannten zwischen Schöppenstedt und Groß Vahlberg erneut Strohballen. Verdächtige Personen aber wurden diesmal nicht gesichtet.

Brand im Landkreis Wolfenbüttel: Rauchentwicklung behindert Verkehr auf K513

Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert: Nahe der Kreisstraße 513 zwischen Schöppenstedt und Groß Vahlberg standen zu diesem Zeitpunkt insgesamt etwa 60 Strohballen in Brand. Die Feuerwehren aus Schöppenstedt, Groß Vahlberg, Remlingen und Wittmar rückten nach der Alarmierung aus. Da starker Rauch den Verkehr auf der Kreisstraße 513 gefährdete, entschloss sich die Einsatzleitung der Feuerwehr, das brennende Stroh auseinanderzuziehen und anschließend abzulöschen.

Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte dabei von einem Landwirt, der mit seinen Frontlader die Strohballen auseinanderzog. Während der Löscharbeiten bleibt die Kreisstraße 513 für den Verkehr gesperrt. Nach bisherigen ersten Erkenntnissen dürfte eine Selbstentzünung mit Sicherheit auszuschließen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.