Lebenstedt Hier lesen Sie alles, was Sie über das Seefestival wissen müssen: Shows, Musik, Sport, Wetter, Anfahrt, Essen und mehr in unseren FAQ.

Am Wochenende Alle Infos zum Seefestival in Salzgitter

Wann und wo findet das Seefestival statt und was kostet es?

Das Seefestival Salzgitter findet am letzten August-Wochenende, am Freitag und Samstag, 25. bis 26. August, statt. Die Veranstaltungen erstrecken sich über verschiedene Orte rund um den Salzgittersee. Eingebunden in das Festival sind verschiedene Areale am Strand sowie die Freizeitsportanlage am Westufer. An der Reppnerschen Bucht steht die Salzgitter AG-Bühne. Am Freitag beginnt das Programm um 17 Uhr. Am Samstag geht es um 15 Uhr los. Das BRAWO Seefestival ist kostenfrei. Der Veranstalter bietet in Kooperation mit lokalen Partnern ein vielfältiges Programm mit Sport, Unterhaltung und Kinderaktivitäten.

So erfolgt die Anreise – mit dem PKW, dem ÖPNV und dem Fahrrad

Der Veranstalter empfiehlt eine umweltfreundliche Anreise per Fahrrad oder öffentlichem Nahverkehr. Die Buslinie 300 fährt vom Hauptbahnhof Salzgitter direkt zum Seefestivalgelände. Mit dem Rad können Besucher das Seefestivalgelände ebenso gut erreichen. Es gibt eine Fahrradstation am Seefestivalgelände. Autofahrer sollten auf ausgewiesenen Parkplätzen stehen. Die Grünstreifen entlang der Humboldtallee sind keine Parkplätze. Es gibt Parkmöglichkeiten rund um den See, doch die Flächen an der Reppnerschen Bucht können schnell belegt sein. Alternativ empfiehlt der Veranstalter Parkplätze am Stadtbad oder der Wasserski-Anlage. Das Parken auf den öffentlichen Flächen ist kostenlos.

Wie wird das Wetter?

Für Freitag ist die aktuelle Aussicht mäßig: Es soll vorwiegend bewölkt sein, ab dem Nachmittag kann es zu leichten Schauern kommen. Es soll um die 25 Grad warm sein. Abends könnte es ein leichtes Gewitter und auch Regen geben. Der Samstag wird besser. Zwar sind aktuell nur etwa 22 Grad vorhergesagt, aber es soll nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent regnen und es wird sonniger.

Wo sind die Toiletten? Gibt es ärztliche Versorgung/Sanitäter?

Auf dem Parkplatz an der Reppnerschen Bucht gibt es mobile WC-Einrichtungen. Ein Toilettenwagen steht auch beim Joons-Zugang zu den Sportplätzen. Die öffentlichen Toiletten an der Wasserski-Anlage sind ebenfalls nutzbar. Es gibt ärztliche Versorgung und Sanitäter vor Ort. Bei Bedarf sollten sich Hilfesuchende an den Ordnungsdienst wenden.

Wie steht es um Essen und Trinken? Ist die Zahlung mit Karte möglich?

Vor Ort sorgen verschiedene Gastronomen für die Verpflegung. Aber Achtung: Der Veranstalter hat mitgeteilt, dass Besucher nur bar zahlen können. Eigene Getränke sind erlaubt. Besucher sollen aber keine Glasflaschen mitbringen und ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen.

Welche Bands treten auf?

Auf der Salzgitter AG Bühne am Strand in der Reppnerschen Bucht treten verschiedene Künstler auf, darunter Doubassin Sanogo und Wapani (Afrobeats, Blues und traditionelle westafrikanische Melodien), Sueño del Sol (Mediterrane Gitarren, Rumba-Flamenca, Samba) und Brazzo Brazzone (World Brass Ensemble mit Jazz-, Rock-, Funk-, Latin- & Balkanbeats). Auf der Bühne am Sportplatz erwarten die Besucher unter anderem Soko – African Music, die Heimat-Salzgitter-Allstars (Show mit Gesang, Musik, Tanz & Akrobatik), Andy Bermig & Gizem Öztoprak (Soul, Rock, Folk & Funk), BremaVista (Karibische Musik von Cha-Cha-Chá über Cumbia, bis hin zur tropischen Salsa) und DJ Zaro. Am Sportplatz erwartet die Besucher zudem der „Salzig Bandcontest“, der größte Bandwettbewerb der Region. Interessierte schauen am besten vorher auf www.brawo-seefestival.de nach, wann welche Band spielt – denn in diesem Jahr gibt es kein gedrucktes Programm.

Wie gestaltet sich das Sport-Programm?

Sportinteressierte können sich auf das integrative Fußballturnier der Initiative „Heimat Salzgitter“ freuen, das an beiden Festivaltagen für Jugendliche (Freitag ab 15 Uhr) und Erwachsene (Samstag ab 12 Uhr) stattfindet. Das Turnier findet an der Freizeitsportanlage am Westufer statt. Eine Wasserski-Show ist ebenfalls Teil des Programms des Festivals. Die Show ist am Samstag um 15 Uhr an der Wasserski-Anlage geplant.

Was für Programm gibt es noch?

Für Familien gibt es ein Kinderprogramm unter anderem mit einem Hüpfburgenpark, das von verschiedenen lokalen Partnern organisiert wird. Außerdem gibt es eine Malaktion für Kinder und Jugendliche. Die Teilnahme an diesen Aktivitäten ist für die Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Am Samstag und Sonntag können Interessierte zudem abheben: Die Flug-Sportgemeinschaft „Aero Salzgitter“ bietet ab 11 Uhr Rundflüge an, später auch Ballonfahrten. Zudem gibt es Fallschirmsprungvorführungen sowie Darbietungen des Motor- und Segelkunstflugs. Tickets für Ballonfahrten am 26. August ab 18 Uhr können unter (05300) 933 4 111 gebucht werden.

Barrierefreiheit, Hunde, Fundsachen und Fotos

Die Wege sind größtenteils barrierefrei, jedoch sind die Grün- und Sandflächen für Rollstuhlfahrer und Personen mit Mobilitätseinschränkungen ein Hindernis. Grundsätzlich dürfen Besucher ihren Hund mitbringen, aber die Halter müssen ihre Hunde angeleint führen und Rücksicht nehmen. Besonders in den Bühnenbereichen sollten die Halter aufgrund der Lautstärke mit ihren Tieren Abstand halten, um diese zu schonen. Fundsachen sollen die Finder dem Ordnungsdienst übergeben. Bei Fragen zu verlorenen Gegenständen nach der Veranstaltung kontaktieren die Suchenden am besten den Veranstalter, Applaus Kulturproduktionen. Besucher dürfen gerne Fotos von der Veranstaltung machen, aber keine professionelle Foto- oder Videoausrüstung dafür nutzen. Der Veranstalter bittet zudem alle, die Persönlichkeitsrechte der Besucher zu respektieren.