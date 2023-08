Der Sommer zieht sich wieder zurück – Hier die Prognose

Hannover Warm und trocken, dann Schauer und Gewitter. So wird das Wetter in den nächsten Tagen.

Gerade hatten wir uns an die Rückkehr des Sommers gewöhnt – da kommt schon der Deutsche Wetterdienst (DWD) um die Ecke und wedelt mit der Unwetter-Karte. Hier die Prognose für die nächsten Tage.

Donnerstag erst warm und trocken, dann Schauer und Gewitter

Am Donnerstag wird es laut DWD trocken und sommerlich warm, bevor sich der Himmel zum Wochenende hin mit Wolken zuzieht. Der Donnerstag startet freundlich und sonnig. Die Temperaturen steigen heute auf Werte von 22 Grad auf den Inseln bis zu 27 Grad in Bremen. In Braunschweig und Göttingen seien bis zu 30 Grad möglich. Im Verlauf des Tages ziehen von der Ems und Weser her Wolken auf. Es kommt laut Vorhersage zu Schauern mit vereinzelten Gewittern.

Freitag bedeckt und Gewitter möglich

In der Nacht zum Freitag wird der Himmel vielerorts bedeckt sein. Es können örtlich Gewitter auftreten. Die Temperaturen sinken laut DWD auf Tiefstwerte um 17 Grad. Am Tag wird es in Niedersachsen und Bremen stark bewölkt sein. Wiederholt ziehen teils kräftige Schauer und Gewitter durch das Land. Der Wetterdienst spricht von lokaler Unwettergefahr. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 21 Grad auf den Inseln und 27 Grad in Göttingen.

Samstag Gewitter und maximal 23 Grad

In der Nacht zum Samstag nehmen die Schauer und Gewitter nach einer kurzen Pause erneut zu, bei Tiefstwerten um 16 Grad. Am Tag bleibt es laut Meteorologen wechselhaft bis stark bewölkt. Es gibt trockene Phasen, aber auch zeitweise Regenschauer. In der Südosthälfte sowie an der See seien vereinzelte Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 23 Grad.

Sonntag bewölkt und maximal 21 Grad

Der Sonntag zeige sich stark bewölkt, wobei es im Süden zeitweise auflockern könne. Es besteht die Möglichkeit von gewittrigem Regen, bei Höchstwerten von 18 bis 21 Grad.