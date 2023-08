Acht Verletzte nach Schlägerei vor Göttinger Disko

Göttingen 20 Polizeibeamte bei Massenschlägerei in Göttinger Innenstadt im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Das ist passiert.

Bei einer Massenschlägerei in der Göttinger Innenstadt sind acht Personen verletzt worden (Symbolbild).

Bei einem Streit in einer Diskothek in der Göttinger Nikolaistraße und daran anschließender Schlägerei sind acht junge Leute verletzt worden. Die Polizei stellte die Personalien von mehreren mutmaßlich Tatbeteiligten fest. Wie die Polizei Göttingen berichtet, dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen und auch den genauen Tatabläufen an.

Tumultartige Szenen vor dem Lokal

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll es Samstagnacht, 19. August, etwa gegen 1.20 Uhr auf der Tanzfläche der Diskothek zunächst zu Provokationen anderer Gäste und auch Schlägen durch mehrere junge Männer gekommen sein. Der Konflikt verlagerte sich dann nach draußen. Sechs Personen erlitten leichte Verletzungen.

„Als die alarmierten Funkstreifenwagen eintrafen, befanden sich etwa 100 Personen vor dem Lokal. Die Lage war unübersichtlich und tumultartig“, berichtet die Polizei weiter.

Das Geschehen verlagerte sich anschließend in Richtung Angerstraße, wo es gegen 2.35 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung eines jungen Mannes kam. In der Düsteren Straße trafen Einsatzkräfte gegen 3 Uhr dann auf ein achtes Opfer.

Somit seien nach derzeitigem Stand insgesamt acht Heranwachsende leicht verletzt worden, so die Polizei. Durch die Vielzahl an Einsatzkräften in der Innenstadt konnte die Situation letztlich beruhigt werden. Rund 20 Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen waren im Einsatz.