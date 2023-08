Fußgängerin gefährdet Verkehr auf A7 bei Seesen

Kalefeld Fußgängerin betritt A7 zwischen Anschlussstellen Seesen und Echte und bringt Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Eine Frau aus dem Landkreis Northeim ist in der Nacht von Dienstag, 22. August, auf Mittwoch, 23. August, zu Fuß auf der Südfahrbahn der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Echte unterwegs gewesen. Erstmeldungen zufolge soll es zu mehreren Beinaheunfällen durch die Fußgängerin gekommen sein. Das berichtet die Polizei Göttingen.

Mehrere Streifenwagen brachten gegen Mitternacht den Verkehr auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Echte in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig zum Stehen. Die Fußgängerin konnte hierbei von einer Streifenwagenbesetzung der Göttinger Autobahnpolizei ausfindig gemacht und nach einer kurzen Flucht und Verfolgung zu Fuß durch die Beamten gestellt werden. Gegenüber den Beamten gab die 32-Jährige an, dass sie einzelne Fahrzeuge zum Anhalten bringen wollte. Die Beweggründe hierfür sind laut Angaben der Polizei derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

Die Vollsperrung der Nordfahrbahn wurde daraufhin wieder aufgehoben, auf der Südfahrbahn blieb der Hauptfahrstreifen für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

32-Jährige in psychiatrische Fachklinik eingeliefert

„Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde leichter Alkoholgeruch bei der 32-Jährigen festgestellt, sodass ein Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutentnahme anordnete. Da zudem der Verdacht bestand, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mittels Rettungswagen in eine psychiatrische Fachklinik transportiert“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können und Geschädigte, die durch das Verhalten der Frau auf der Autobahn gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-6515 zu melden.

