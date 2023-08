Viermal Kunst im Schloss Wolfsburg, einmal Party

Aus zwei mach vier: Neben der Städtischen Galerie und dem Kunstverein Wolfsburg zeigen seit April auch die Junge Kunst und der Kunstverein Crearte in den Räumen von Schloss Wolfsburg regelmäßig Ausstellungen. Zusammen mit dem Institut Heidersberger und dem M2K (ehemals Stadtmuseum), die ebenfalls im Schloss ansässig sind, wird dieses dadurch noch mehr zu einem kulturellen Zentrum der Stadt. Grund genug zu feiern, finden die Institutionen – und machen das in einer gemeinsamen Sommernacht am Freitag, 25. August.

Die Feier schließt sich an die Eröffnungen der Ausstellungen „Digital Dada“ im Kunstverein und „Der Weg des größten Widerstandes“ in der Städtischen Galerie um 18 Uhr an. An diesem Abend sind auch die aktuelle Ausstellung der Jungen Kunst „Outer Glow“ und die Sommerausstellung des Vereins Crearte geöffnet. Ab 20 Uhr wird dann in der Bürgerwerkstatt in den Schlossremisen gefeiert, mit Buffet, mit Wein und Bier, mit Musik.

Schloss Wolfsburg soll als Kulturzentrum in den Blick rücken

„Wir freuen uns sehr, dass uns unsere neue Familie so gut unterstützt“, sagt Frank Hocke vom Verein Junge Kunst. Der Verein fühle sich gut aufgenommen, man sei zusammen gewachsen. Auch Silvestro Gurrieri von Crearte sieht das so. „Das Schloss ist ein neuer Mittelpunkt geworden“, sagt er.

Am Wochenende soll die Sommernacht weiter gehen. Dann wolle auch das M2K mit einsteigen, sagt Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie. „Uns ist es wichtig, das Schloss mehr in den Fokus zu stellen“, sagt sie, „und zwar als Ort, an dem Kultur in allen Facetten auftritt.“

Erste Wolfsburger Sommernacht: Das Programm

Freitag, 25. August:

18 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen in der Städtischen Galerie und dem Kunstverein Wolfsburg

ab 20 Uhr: Feier in der Bürgerwerkstatt

Samstag, 26. August:

14 Uhr:

Führung durch die Ausstellung „Outer Glow“ von Marta Djourina (Junge Kunst)

14 bis 17 Uhr:

Offene Druckwerkstatt (Städtische Galerie Wolfsburg)

Sonntag, 27. August:

14 bis 17 Uhr:

Offenes Atelier und offene Druckwerkstatt (Städtische Galerie Wolfsburg), zusätzliche Öffnung der Sommerausstellung (Crearte) und der Schau „Outer Glow“ (Junge Kunst)

15 Uhr:

Kuratorenführung als Finissage zur Sonderausstellung „Zurück in die Stadt: Bielings Bilder vom jungen Wolfsburg“ (Stadtmuseum im M2K)

Der Eintritt ist am Sonntag im gesamten Schloss Wolfsburg frei.