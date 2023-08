Mehrere Verletzte in Regionalzug: Täter den Eltern übergeben

Salzgitter Was passierte in der Regionalbahn zwischen Braunschweig und Lebenstedt? Die Polizei ging vom schlimmsten aus. Das ist vorgefallen:

Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagabend am Bahnhof Lebenstedt im Einsatz.

Zu einem Großeinsatz der Polizei sowie des Rettungsdienstes ist es am Dienstagabend am Bahnhof in Salzgitter-Lebenstedt gekommen. Gemeldet war eine Bedrohungslage in der Regionalbahn, die von 20.19 Uhr an zwischen Braunschweig und Lebenstedt unterwegs war. Die Polizei ging zunächst von einer Messerattacke aus und rückte am Bahnhof Lebenstedt mit mehreren Dienstwagen aus. Die Beamten waren mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass eine Person mit einem Messer bewaffnet auf andere eingestochen hatte.

Minderjähriger versprüht Reizgas in Zug zwischen Lebenstedt und Braunschweig

Doch was ist in der Regionalbahn von Braunschweig nach Lebenstedt passiert? Wie Polizei-Pressesprecher Matthias Pintak am Mittwochmorgen bestätigte, ist es nicht zu einer Messer-Attacke gekommen. Ein Minderjähriger habe in der Bahn Reizgas versprüht. Fünf Personen im Alter zwischen 16 und 53 Jahren wurden dadurch verletzt. Mindestens eine Person musste ins Krankenhaus. Zum genauen Hergang erklärt die Polizei, dass „der junge minderjährige Tatverdächtige mit mehreren Personen in Streit geriet und im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung Reizgas eingesetzt hatte.“

Zum Ursprung des Streits und den weiteren Geschehnissen in der Regionalbahn liegen bisher keine Informationen vor. Fest steht bislang nur, dass der Täter nicht unter Alkoholeinfluss stand und minderjährig ist.

In Lebenstedt flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt und wurde schnell von der Polizei gefasst. Vier Streifenwagen suchten nach ihm. Der Bahnverkehr war kurz beeinträchtigt. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Der 16-jährige junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht und hier aufgrund seines Alters den Eltern übergeben .Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Dieser Artikel wurde aktualisiert