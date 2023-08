Am 7. August soll ein Mann (61) auf dem Parkplatz des West-Ost-Supermarktes in Lebenstedt seine frühere Partnerin attackiert haben. Kurz danach stand eine Wohnung in der Kampstraße in Flammen. Es soll sich um die Bleibe des mutmaßlichen Angreifers handeln, der vor Ort festgenommen wurde (Bildmitte). Das Opfer vom Parkplatz: seine frühere Partnerin. Die 62-Jährige hatte sich von ihm getrennt.