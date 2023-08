Magnifest in Braunschweig 2023: Erste Details zum Programm

Nach drei Jahren Pause ist es bald wieder so weit: Das Magnifest kehrt 2023 in das beliebte Braunschweiger Ausgeh-Viertel zurück. Vom Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, erwartet die Besucher ein Mix aus Verkaufs- und Essensständen sowie Musik-, Kunst- und Kulturprogramm auf drei im Magniviertel verteilten Bühnen: auf dem Magnikirchplatz, Am Magnitor unweit des Städtischen Museums und in der Karrenführerstraße, Ecke Bohlweg.

Der Lageplan zum Magnifest mit allen Bühnen und Meilen (rot) und den Toiletten (blau) Foto: Jürgen Runo / FMN

Hinzu kommen gleich mehrere „Meilen“ mit Verkaufs- und Essensständen, wie die Veranstalter auf der Webseite und auf Facebook vermelden: Eine Streetfood-Meile, eine irische Meile und eine internationale Meile. Am Löwenwall gibt es eine „Kinderwelt“ für Familien und am Ägidienmarkt wartet eine „historische Zeitreise“ auf die Besucher – mittelalterliche Speisen, Feuerspektakel und Wahrsagerei inklusive.

Teile des Programms sind bereits bekannt. Unklar ist noch, wie das Programm auf der Bühne Karrenführerstraße/Bohlweg aussehen wird. Der Veranstalter, die Firma Northern Events, war für unsere Redaktion dazu bisher nicht zu erreichen.

Am Freitag läuft das Stadtfest von 16 Uhr bis Mitternacht. Auf den Bühnen sind unter anderem folgende Bands und Show-Acts zu sehen, die meisten der Künstlerinnen und Künstler stammen aus der Löwenstadt:

Das bisher bekannte Magnifest-Programm am Freitag

Eröffnung des Magnifests, Kirchplatzbühne, 17 bis 18.30 Uhr

The Cantles (60er-Rock-Cover-Band), 19 bis 20.30 Uhr auf der Kirchplatzbühne

Stereo Start (deutschsprachiger Indie-Rock), 20 bis 21 Uhr auf der Museumsbühne

Hitradio-Show (Kostümierte Cover-Acts aus verschiedenen Musik-Dekaden), 21 bis 0 Uhr auf der Kirchplatzbühne

The Tangleheads (Rockklassiker aus fünf Jahrzehnten), 22 bis 0 Uhr auf der Museums-Bühne

Am Samstag geht es von 12 bis 0 Uhr weiter. Das Bühnenprogramm beginnt ab 14.30 Uhr

Das bisher bekannte Programm am Samstag

Vorstellung der Basketball Löwen Braunschweig, Kirchplatzbühne, 14.30 bis 15 Uhr

Heavy Silence (akustische Cover von Rock bis Pop), Kirchplatzbühne, 17 bis 18.30 Uhr

Stereo Start (deutschsprachiger Indie-Rock), Museumsbühne, 18.30 bis 20 Uhr

QMen (Cover von Klassikern aus Rock, Soul und Blues), Kirchplatzbühne, 19 bis 20.30 Uhr

Abenteuerland (Outdoor-Ausstatter), Kirchplatzbühne, 20.30 bis 21 Uhr

Generation Z (Cover aus fünf Rock-Dekaden), Museumsbühne, 20.30 bis 22 Uhr

Lost for the Moment (Melodischer Pop-Punk), 22.30 bis 0 Uhr, Museumsbühne

Der Sonntag ist der letzte Tag des Magnifests. Es läuft dann von 11 bis 19 Uhr.

Das bisher bekannte Magnifest-Programm am Sonntag:

Blues Power (Blues), Museumsbühne, 12 bis 14.30 Uhr

2-Klang-Affäre (Schlager und Pop), Museumsbühne, 15 bis 16.30 Uhr

Tom Hille (Kontrabass), Museumsbühne, 17 bis 17.30 Uhr

The Legend of Sabs (Pop-Rock, Alternative-Rock), Museumsbühne, 17.30 bis 19 Uhr

Maniax (Pop, Rock), Kirchplatzbühne, 17.30 bis 19 Uhr

Weitere Programmpunkte sollen folgen.