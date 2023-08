Wolfsburg: Autofahrerin aus Salzgitter mit 2,5 Promille unterwegs

Wolfsburg Eine stark alkoholisierte Fahrerin war am Montag auf der A39 und in Wolfsburg unterwegs und gefährdete andere Autofahrer.

Die Polizei stoppte ein stark alkoholisierte Frau in der Hafenstraße in Fallersleben. (Symbolbild)

Eine 51-jährige Skoda-Fahrerin ist am Montagnachmittag einem Zeugen auf der Autobahn 39 zwischen den Anschlussstellen Flechtorf und Fallersleben durch massive Geschwindigkeitsschwankungen, einer unsicheren Fahrweise und dadurch bedingter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer aufgefallen. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Fahrerin ignoriert Blaulicht und fährt weiter

Die Frau aus Salzgitter war laut der Polizei in Wolfsburg zwischenzeitlich in Höhe Warmenau auf die B 188 abbogen und wurde von den eingesetzten Beamten im Bereich der Anschlussstelle Weyhausen gesehen, nachdem sie zuvor gewendet hatte und wieder in Richtung der Bundesautobahn unterwegs war. Trotz des Einschaltens von Blaulicht und Signalgeber habe die Skoda-Fahrerin nicht angehalten und konnte erst an einer roten Ampel in der Hafenstraße in Fallersleben gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest der Atemluft ergab einen Wert von 2,5 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Diese wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen die 51-Jährige wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.