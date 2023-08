Wartungsarbeiten: Hasselkopftunnel bei Braunlage gesperrt

Braunlage Am Mittwoch, 23. August 2023, finden bei Braunlage planmäßige Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Hasselkopftunnel statt.

Am Mittwoch, dem 23. August, werden bei Braunlage planmäßig Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten im Umfeld des Hasselkopftunnels und an der Betriebstechnik ausgeführt. Dabei werden Teile der Technik außer Betrieb genommen. Für diese Arbeiten sei es erforderlich, den Tunnel in der Zeit von etwa 7 Uhr bis 15 Uhr voll zu sperren, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Goslar mit.

Umleitung ausgreschildert

Die ausgeschilderte Umleitung führt den Verkehr aus Richtung Hasselfelde über den Kreisverkehrsplatz Braunlage Süd in Richtung Stadtmitte. Von dort wird der Verkehr auf die B27 zur Anschlussstelle Braunlage Mitte geführt und umgekehrt.