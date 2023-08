Restarbeiten auf A7 zwischen Seesen und Echte laufen bereits

Via Niedersachsen teilt mit, dass der ursprünglich erst für den Beginn der 35. Kalenderwoche - also ab 28. August - geplante Beginn notwendiger Rest- und Anpassungsarbeiten in der fast komplett abgeschlossenen Baustelle der A7 zwischen Bockenem und Göttingen vorgezogen wurde.

Wie der private Betreiber der ca. 60 Kilometer langen Projektstrecke der Bundesautobahn A7 zwischen Bockenem und Göttingen erst kürzlich angekündigt hatte, seien die aktuellen Maßnahmen mit zeitweiligen Sperrungen einzelner Fahrspuren verbunden, nicht aber mit Vollsperrungen der Autobahn.

Erste Maßnahmen im Bereich Seesen und Echte

Zeit zu sparen und die „baufreundliche Witterung“ seien die Gründe für das Vorziehen der aktuellen Maßnahmen. Zwischen Kilometer 226+500 und 229 (zwischen Seesen und Echte) werden derzeit Schutzeinrichtungen hergestellt, um im Notfall Überfahrten zwischen beiden Richtungsfahrbahnen öffnen zu können. Hierzu wird auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils der linke (mittlere) Fahrstreifen gesperrt.

Anpassung in Richtung Kassel

Anpassungen im Fahrbahnbereich erfolgen im Bereich der Park- und WC-Anlage Wetterschacht auf der Richtungsfahrbahn Kassel. Hier werde laut Via Niedersachsen der Damm verbreitert, damit im Notfall eine Nothaltespur im Bereich der Ausfahrt aus der Park- und WC-Anlage ermöglicht wird. Dafür seien aktuell der Standstreifen und die rechte Fahrspur gesperrt.

