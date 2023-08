Ein Pflegevater spielt mit einem Pflegekind im Wohnzimmer. Tausende Kinder wachsen in Pflegefamilien auf (Symbolbild).

Pflegefamilientag Pflegekinder sehen, dass sie in ihrer Lage nicht alleine sind

Am vergangenen Montag gab der Pflegekinderdienst des Landkreises Göttingen ein Fest für die im Landkreis lebenden Pflegefamilien - als Anerkennung für deren geleistete Arbeit. Dabei kamen von Walkenried bis Stauffenberg viele Familien mit insgesamt mehr als 80 Pflegekindern jeden Alters auf den Zeltlagerplatz „Stolle“, um einen gemeinsamen Tag zu verbringen.

Für die Kinder gab es den ganzen Tag über verschiedene Spielangebote wie Blasrohrschießen, Familienolympiade und Menschenkicker. Auch war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Pflegeeltern war dieser Tag eine Möglichkeit, sich mit anderen Pflegeeltern in gelassener Atmosphäre auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Den Kindern zeigte dieser Tag, dass es noch viele andere Kinder gibt, die nicht bei ihren leiblichen Familien wohnen können, sondern in Pflegefamilien leben.

Das Team des Pflegekinderdienstes des Landkreises Göttingen mit Teamleiter Michael Löhning und Landrat Marcel Riethig (vorne von links) sowie Heike Barwisch, Elfi Jugl-Bernd, Kerstin Schellhase-Wiegand, Tanja Kux, Saskia Liebl, Jessy Kasper und Angela Zamani (mitte von links) sowie Fachdienstleiter Thomas Wode, Julia Schubert, Annika Gritzmann, Viviane Schreiber, Julia Becker und Inga Peters (hinten von links). Foto: Landkreis Göttigen / privat

Viele Kinder und Pflegeeltern nutzten bei den sommerlichen Temperaturen die Gelegenheit, sich im Schwimmbecken der Stolle abzukühlen. Die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes begleiteten die verschiedenen Aktionen, auch der Austausch mit den Pflegeeltern und -kindern kam dabei nicht zu kurz.

Pflegefamilien: eine geeignete familiäre Lebensalternative

Landrat Marcel Riethig war an diesem Tag ebenfalls anwesend und begrüßte die Pflegefamilien. Pflegeeltern können für Kinder und Jugendliche, die dauerhaft oder vorübergehend nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können, eine geeignete familiäre Lebensalternative darstellen, um ihnen das Aufwachsen in einem familiären Umfeld zu ermöglichen und damit einen Heimaufenthalt vermeiden. Der Pflegekinderdienst berät und unterstützt die Pflegefamilien und -kinder während der gesamten Pflegschaft.

Bei Interesse, ein Pflegekind aufnehmen zu wollen, gibt es die Möglichkeit zum Kontakt mit dem Pflegekinderdienst unter Telefon 0551/5252925 oder per E-Mail an kux@landkreisgoettingen.de.