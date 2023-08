Niedersachsen: 16-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Hildesheim

Hildesheim Drama am Sonntag im Badesee Tonkuhle in Hildesheim: Ein Jugendlicher ruft im See um Hilfe und geht unter. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Ein 16-Jähriger starb am Sonntag im Badesee Tonkuhle in Hildesheim. (Symbolbild)

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag im Natur-Badesee Tonkuhle in Hildesheim ums Leben gekommen.

Mit drei Freunden war er laut Polizei in Hildesheim dort am Sonntag. Er sei allein in Richtung Seemitte geschwommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 18.30 Uhr habe er plötzlich um Hilfe gerufen und die Arme hochgerissen. Dann sei er untergegangen.

Suche nach dem Jungen bleibt erfolglos

Andere Badegäste sowie Taucher der Feuerwehr hätten den Jugendlichen daraufhin erfolglos im Badesee gesucht. Erst gegen 21 Uhr wurde der Leichnam des Jungen mithilfe eines Sonargeräts der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gefunden.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, wird derzeit noch untersucht.

Ein Toter bei Brand in Klinik in Langenhagen

Bei einem Brand in einer Klinik in Langenhagen ist am Sonntagabend eine 52-jährige Patientin getötet und eine 82-jährige Patientin schwer verletzt worden.

Das Feuer war am späten Sonntagabend ausgebrochen, wie Feuerwehr und Polizei in Hannover am Montag mitteilten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien die Flammen bereits aus einem Zimmer in der 3. Etage geschlagen. Im Gebäude hätten sich rund 50 Menschen befunden, auf der betroffenen Station insgesamt 19 Menschen. Zusammen mit dem Klinikpersonal habe die Feuerwehr die Station evakuiert. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die tote Person wurde nach Abschluss der Löscharbeiten geborgen.

Über die Brandursache und die Identität des Toten und der verletzten Person war zunächst noch nichts bekannt.

Hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Beim Brand einer Lagerhalle in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg ist ein Schaden von mindestens einer halben Million Euro entstanden.

Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache am frühen Sonntagabend aus, wie die Polizei in Oldenburg am Montag mitteilte. Der Feuerwehr sei es gelungen, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Der vom Feuer betroffene Bereich sei als Lagerplatz für Elektrogabelstapler genutzt worden. Die Fahrzeuge seien komplett zerstört worden.