Eschede: Transporter-Fahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Eschede Bei Celle ist am Samstag ein 69-Jähriger gestorben. In Hannover hat eine Gruppe Jugendlicher einen Anwohner verletzt. Der Blaulicht-Überblick.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Laster in Eschede bei Celle ist ein 69-Jähriger gestorben. Er sei am Samstagmorgen aus unbekannten Umständen mit seinem Transporter ins Schlingern gekommen und auf die Gegenspur geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit, starb aber noch an der Unfallstelle. Der 59 Jahre alte Lasterfahrer wurde schwer verletzt. Die B191 musste für die Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.

Hannover: Jugendliche greifen Anwohner an

Nachdem er sich über den von ihnen verursachten Lärm beschwert hatte, haben mehrere Jugendliche in der Nacht zu Samstag einen Anwohner aus dem Hannoveraner Stadtteil Bemerode angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Gegen 1.55 Uhr hatte ein Anwohner der Polizei eine Ruhestörung durch lärmende Jugendliche in einem Innenhof gemeldet. Noch während die Polizei anrückte, ging ein weiterer Anwohner in den Innenhof, um die Gruppe anzusprechen. Diese reagierten jedoch alles andere als einsichtig: Zwei der fünf Jugendlichen stürmten nach einem kurzen Wortgefecht auf den 32-Jährigen zu und griffen diesen mit Schlägen und Tritten an. Der Mann ging zu Boden – die drei männlichen Täter und ihre zwei Begleiterinnen ergriffen die Flucht.

Kurz darauf bemerkte der 32-Jährige eine blutende Wunde, die sich als Messerstich herausstellte. Als er selbstständig das Krankenhaus aufsuchen wollte, bemerkte er die inzwischen eingetroffene Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, erklärt die Hannoveraner Polizei. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt.

Kreis Cuxhaven: 200 000 Euro Schaden bei Brand in Kirchengemeinde

Ein Feuer in den Räumen einer Kirchengemeinde in Bramstedt im Landkreis Cuxhaven hat einen Sachschaden von rund 200.000 Euro verursacht. Eine Frau sei dabei am frühen Samstagmorgen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Brand war aus bisher unbekannten Ursachen in einem ehemaligen Gewerbegebäude ausgebrochen, das von einer Deutsch-Koreanisch-Evangelischen Kirchengemeinde genutzt wurde.

Die 64 Jahre alte Pastorin wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Gebäude brannte komplett aus. Eine Zeugin hatte die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verden: Schwertransporter baut Unfall und muss mit Kränen geborgen werden

Ein Lkw mit einem geladenen Windradflügel hat sich auf der A27 bei Verden festgefahren und musste mit Kränen wieder auf die Straße gehoben werden. Dabei kam es zu einer langen Sperrung. Der Schwertransporter sei in der Nacht auf den Samstag aufgrund eines technischen Defekts an seinem Anhänger nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte er gegen die Leitplanke und fuhr sich auf dem Grünstreifen fest. Zwei 100-Tonnen-Kräne mussten das Gespann wieder auf die Straße heben.

Die Autobahn musste im Bereich Verden in Fahrtrichtung Walsrode für rund acht Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, nach Angaben der Autobahnpolizei kam es zu keinen größeren Staus.